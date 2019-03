Magik, iluzjonista Luís de Matos: "Obiecuję kłamać i zawsze to robię"[ZDJĘCIA, WYWIAD WIDEO]

Z magikiem udało nam się porozmawiać w Warszawie. Artysta przyjechał tutaj, by promować show „Iluzjoniści: Prosto z Broadwayu”. Wyjątkowy, magiczny i najlepiej sprzedający się spektakl przyjedzie ze Stanów Zjednoczonych do Polski i będzie można oglądać go w Warszawie przez cztery dni (10-14 kwietnia 2019). Więcej na ten temat piszemy tutaj .

Luís de Matos urodził się w 1970 roku w Maputo, Mozambiku (Afryka). Po pięciu latach przeniósł się z rodzicami do Portugalii i zamieszkał w mieście Coimbra. Tam skończył studia na kierunku: inżynieria techniczna rolnictwa, ale nie z nimi związał swoją zawodową przyszłość. Postawił na magię. W latach 90. występował gościnnie w telewizji, a dwa lata później prowadził swój program "To jest magia". Na swoim koncie ma też wiele innych produkcji telewizyjnych, ale to nie one zaważyły na jego rozpoznawalności i sławie. W wieku 25 lat bowiem Luis de Matos zaskoczył portugalską publiczność, przewidując... numery loterii z tygodniowym wyprzedzeniem. Od tego momentu jego świat wywrócił się do góry nogami.

Nie ma wątpliwości, że mnóstwo ludzi nie wierzy w magię. W telewizji i na YouTube możemy zobaczyć wiele filmików, z których dowiadujemy się, jak zrobić daną sztuczkę... Co ty robisz, żeby zaskoczyć publiczność?

Uważam, że świetnie, że takie rzeczy istnieją i to z wielu powodów.

Po pierwsze, to bardzo ważne, że ludzie nie wierzą w magię, ponieważ jeśli naprawdę byłbym magikiem to to, co robię, nie byłoby zaskakujące.

W 1995 roku Portugalia zatrzymała się na chwilę, a ja znalazłem się na okładce wszystkich czasopism. Byłem w radiu i telewizji przez tydzień. Codziennie. A to dlatego, że przewidziałem wyniki loterii! To był bardzo ważny moment w mojej karierze, bo wtedy zacząłem być rozpoznawalny. Wcześniej byłem jedynie „młodym magikiem z telewizji”.

Wszyscy wiedzą, że to, co robimy (jako magicy) - jest nieprawdziwe. Dobrym przykładem na to, że to co prawdziwe jest nudne jest fakt, że od 1995 roku setki tysięcy ludzi wygrały pieniądze w loterii i o nikim z nich nie mówiło się w wiadomościach! Dlatego, że ich wygrane stały się prawdą, codziennością a to jest nudne.

Niesamowite jest to, że możemy kreować iluzję i sprawiać, że to, co jest niemożliwe, staje się możliwe. Zawsze powtarzam, że mam najbardziej szczery zawód na świecie, ponieważ obiecuję kłamać i zawsze kłamię! I dlatego to jest niesamowite i tak fascynujące!

Jeśli umiałbym wyczarowywać auta - nie robiłbym tego na scenie, tylko rozpocząłbym biznes, w którym wyczarowywałbym auta i je sprzedawał.

Uwielbiam moment, kiedy ludzie dostają objawienia w stylu: "Oh! Jestem pewien, że to nie jest prawdziwe!". Wtedy zawsze odpowiadam im: "Gratulacje!" (śmiech)

Możemy znaleźć rozwiązania różnych sztuczek w internecie. I to jest piękne, ponieważ wierzę, że jeśli ludzie poznają tajemnice magii, będą bardziej szanowali naszą pracę. Podziwiamy coś bardziej, kiedy wiemy jak działa.

Dla przykładu: Wiem, jak Picasso zrobił swoje dzieła. Wziął białe płótno, kupił tusz, miał mnóstwo pędzli. Później maczał pędzel w tuszu i nim malował. Wiem dokładnie, jak on to robił, ale efekt jaki osiągnął jest niesamowity i niepowtarzalny! I tak jest ze wszystkim.

Show odbędzie się w Warszawie w kwietniu, a ty jesteś tutaj kilka miesięcy wcześniej. Co tu robisz? Miałeś okazję pozwiedzać? Jak pierwsze wrażenia?

Właśnie w tym roku, w 2019, po raz pierwszy przyjechałem do Polski. Ale będę tutaj w styczniu, w lutym, marcu i w kwietniu... kto wie, może wkrótce będę tutaj spędzać każdy miesiąc?

