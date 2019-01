Makabryczne ustalenia w sprawie śmierci trzyletniego Tomka z Grudziądza

Tomek trafił do szpitala w listopadzie ubiegłego roku. Jego stan był bardzo ciężki. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Do aresztu trafiła jego 31-letnia matka Angelika L., która ma również szóstkę innych dzieci, oraz jej partner. 30-letni Radosław M. usłyszał najpierw zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad dzieckiem i spowodowania ciężkich obrażeń ciała, które doprowadziły do śmierci chłopca. Potem zmieniono kwalifikację zarzucanych mu czynów i rozszerzono ich zakres.

Zarzuty były jednak dopiero początkiem śledztwa, którego wyniki właśnie poznaliśmy. Radosława M. oskarżono o znacznie więcej przestępstw, niż początkowo zakładano. Będzie odpowiadał za tzw. zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Oznacza to, że zdaniem grudziądzkiej prokuratury 13 listopada 2017 r. oskarżony bijąc Tomka z określoną siłą, akceptował to, że może go zabić.

Miał znęcać się nad nim już wcześniej. - Krzyczał na niego, straszył go, groził pozbawieniem życia, zamykał w szafie i w piwnicy, uderzał pięściami, ręką, klapkiem oraz kopał go po całym ciele - wylicza w Onecie prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu, opisując trwający trzy miesiące horror trzylatka.

Tomek był najmłodszym z siedmiorga dzieci Angeliki L. Najstarsze z nich miało 11 lat. Były za małe, by bronić się przed dorosłymi. Ze śledztwa wynika, że Radosław M. bił także pozostałą szóstkę. - Będąc trzeźwym lub pod wpływem alkoholu, wielokrotnie krzyczał na nie, zastraszał, izolował zamykając je w pokoju, groził użyciem przemocy oraz bił po głowie, plecach, pośladkach i kończynach, uderzając pięścią, kijem od miotły, smyczą dla psa, paskiem od spodni oraz klapkiem, a nadto dwoje z nich zamykał w szafie - mówi Andrzej Kukawski.

