Malta i Gozo - nowa perła Morza Śródziemnego

Jeszcze 10 lat temu mało kto w Polsce słyszał o Malcie, a jak już słyszał, to raczej marne szanse, aby był w stanie pokazać wyspę na globusie. Ten mierzący jedynie 316 km2 archipelag Wysp Maltańskich, na globusie przypomina bardziej drobinkę kurzu wśród swoich sąsiadów na Morzu Śródziemnym niż rosnącą potegę turystyczną (i nie tylko) Europy.

Co więc sprawia, że nasi rodacy coraz częściej decydują się na wakacje na Malcie lub Gozo? Co w 2018 roku przyciągnęło ponad 2.6 miliona gości z całego świata na wyspę liczącą niecałe 0.5 miliona mieszkańców? O Malcie mówi się, że to kraj wiecznego słońca. Jedna z najbezpieczniejszych lokalizacji w Europie (po Islandii i Lichtenstein). Malta oferuje ponad 300 słonecznych dni w roku, brak zimy, ciepłe, czyste morze i możliwość płacenia w walucie EURO. Co ciekawe, ten anglojęzyczny kraj, w którym 98% mieszkańców to katolicy, w 2018 roku w trakcie 53 edycji największych targów turystycznych Europy ITB w Berlinie (Internationale Tourismus-Börse), otrzymał nagrodę, nie tylko za najlepszą destynację na wyjazdy typu “City Break” w Europie, ale także za promowanie maltańskich wakacji wśród społeczności LGTB.

Postanowiłem sam się o tym przekonać i zobaczyć ją na własne oczy. Połączenia lotnicze z Polski na Wyspę okazały się łatwo dostępne. Całoroczne, bezpośrednie loty na Maltę aż z 6 miast Polski oferuje Wizzair z Warszawy i Katowic oraz Ryanair z Wrocławia, Krakowa, Poznania, Gdańska. Przelot z Polski zajmuje ok. 2.5 do 3 godzin. Moim lokalnym przewodnikiem została Marta Dreyfus-Starzyk, polska biznes-woman, założycielka m.in. Ready4Malta, rodowa Olsztynianka mieszkająca na Wyspach Maltańskich od 2004 r., i doskonale znająca realia kraju. Od lat obserwuje metamorfozę Malty, niejednokrotnie wypowiadając się w prasie i telewizji na temat różnych aspektów życia na Wyspach Maltańskich. Na co dzień, Marta Dreyfus-Starzyk z Ready4Malta, organizuje m.in. wyjazdy incentive dla grup i firm z Polski, kursy języka angielskiego dla dorosłych i rodzin oraz wczasy fitness i joga. Wiedziałem więc, że z takim doświadczeniem, Marta będzie dla mnie skarbnicą wiedzy o wyspie.

Ma Malcie spędziłem kilka dni w marcu 2019. Chociaż kraj dla większości z nas kojarzy się wyłącznie z zabytkową Vallettą oraz Zakonem Kawalerów Maltańskich, wiedziałem, że wyspa ma o wiele więcej do zaoferowania. Moim celem było zobaczyć nie tylko zabytki historyczne, lecz różne inne ciekawe atrakcje Malty, Gozo czy Comino (o których piszę w dalszej części) oraz poznać powody, dla których turyści tak licznie wybierają Wyspy Maltańskie na całoroczne wakacje. Wspomnienia z Malty

Malta Aktywnie Wspinaczka Skałkowa Mało kto wie, że Wyspy Maltańskie oferują ponad 1300 ścianek wspinaczkowych i należą przy tym do czołówki wśród destynacji wspinaczkowych w Europie dla początkujących. Najlepsze skałki i klify znajdują się w południowej części wyspy, w okolicach Lapsi oraz na wyspie Gozo.

Sporty Wodne - kajaki, SUP, nurkowanie na Malcie Wyspy Maltańskie chlubią się jednymi z najlepszych plaż Morza Śródziemnego i oferują jedne z najczystszych wód w Unii Europejskiej. Nic więc dziwnego, że morskie wyprawy kajakami po zatokach Malty, Gozo czy Comino (gdzie znajduje się słynna Błękitna Laguna z krystalicznie czystą wodą), dostarczają turystom niesamowitych przeżyć. Bardzo popularne jest również nurkowanie. Ciepła woda morska pozwala na uprawianie tego sportu praktycznie przez cały rok. Chociaż lazurowe głębiny Malty nie są wypełnione tak licznie rafami koralowymi, jak np. w Egipcie, zapalonych nurków na Wyspy Maltańskie przyciągają przede wszystkim zatopione wraki statków wojennych, których zwiedzanie oferowane jest w trakcie licznych "podwodnych wycieczek".

Do morskich rozrywek, zaliczyć można również ostatnio bardzo popularny SUP (standing up paddle), gdzie w odróżnieniu od kajaków, tafle morza pokonujemy na stojąco. Z powodu krótkich, płytkich plaż i licznych kamieni, Malta niestety nie jest miejsce na wakacje treningowe dla fanów windsurfingu. Wycieczka Rowerowa i plaże Gozo Wycieczka rowerowa po bezdrożach siostrzanej wyspy Malty, znanej jako "zielone płuca Malty", czyli Gozo. Jest to jeden z najpopularniejszych, obok jazdy jeepami, sposobów zwiedzania. Widoki na przepiękne plaże, panwie solne, klify skalne i kwitnące kwiaty opuncji na przydrożnych kaktusach, czy jazda po naturalnych wyżłobieniach skały wapiennej, a to wszystko w ciągu jednego dnia, na długo pozostaje w pamięci niejednego turysty. Wakacje sportowe-adventure na Malcie

Malta, jako kraj wyspiarski, otoczona jest ciepłymi wodami Morza Śródziemnego, do którego jest łatwy dostęp prawie na każdym kroku. Wielokilometrowe, nadmorskie promenady, stały się od niedawna mekką dla wszystkich aktywnych turystów, którzy na wakacjach najlepiej wypoczywają podczas biegania, pływania i poprawiania kondycji. Fani wczasów sportowo-treningowych na Malcie znajdą nawet polskojęzyczne Wczasy Fitness i Joga. Ostatnio wyspę odwiedził nawet znany polski trener personalny Daniel Kuczaj, znany wszystkim jako "Qczaj", który tak podsumował swój pobyt na wyspie na swoim profilu społecznościowym: Piękna Malta. Zakochałem się! Może w przyszłości jakiś Qczaj Camp właśnie tu...Wrócę tu! Ukochuje! Malta Edukacyjnie Nauka angielskiego - kursy językowe na Malcie

Malta jako kraj, w których oficjalnym językiem (obok maltańskiego) jest angielski, oferuje świetnie szkoły językowe. Na kursy języka angielskiego na Malcie dla młodzieży, dorosłych i rodzin, a nawet seniorów, zjeżdżają się corocznie dziesiątki tysięcy osób z całego świata. Malta, tańsza od deszczowej Anglii czy Irlandii, wybierana jest coraz częściej, jako połączenie nauki języka i wczasów zagranicą w jednym. Malta i Gozo krajoznawczo-historycznie Valletta Zwiedzanie Malty rozpoczęliśmy od stolicy wyspy. Słynna Valletta, to symbol i nienaruszona czasem atrakcja kraju. Według UNESCO, na 1 km kwadratowym, znajduje się największe nagromadzenie zabytków historycznych na świecie. O Valletta mówi się, że jest to “muzeum pod gołym niebem”. W pełni się z tym zgadzam i w końcu rozumiem, czemu właśnie to miasto, zostało wybrane Europejską Stolicą Kultury w 2018 roku. Mdina Mdina, zwana "Cichym Miastem", założona w VIII wieku p.n.e. przez starożytnych Fenicjan stanowiła pierwszą stolicę Malty i główną siedzibę szlachty, aż do 1530 r. Malutkie miasteczko położone jest na najwyższym wzniesieniu Malty, skąd rozpościera się piękny widok panoramiczny na całą wyspę.

Do Mdiny wchodzi się przez ogromną bramę, za którą wznosi się pałac Wielkiego Mistrza Vilheny, obecnie Muzeum Historii Naturalnej. Znajdziemy tutaj wszystko, co charakterystyczne dla typowej maltańskiej osady: wąziutkie uliczki, otoczone zwartą fasadą zabudowań z wystającymi, malowniczymi balkonami, zabytkowe kościoły, czy zwarty pierścień okazałych murów obronnych. Sceneria tego przepięknego miasteczka z bogatą historią i urokliwymi wąskimi uliczkami, znana również z popularnego serialu „Gra o Tron”, praktyczne nie zmieniła się od czasów średniowiecza, stanowiąc jedną z głównych atrakcji Wysp Maltańskich. Zakochałem się w tym miejscu, a najpiękniej wygląda pod wieczór, gdy fala turystów opuszcza mury miasta. Trzy Miasta Birgu, Senglea i Cospicua, pamiętające czasy Fenicjan z nienaruszonymi upływem czasem fortyfikacjami, które podczas II wojny światowej pełniły funkcję obronne. Podczas spaceru urokliwymi ulicami Victoriossa (Birgu), zobaczyliśmy m.in. jeden z nielicznych istniejących do dziś Pałac Inkwizytorów oraz inne posiadłości należące do Zakonu Kawalerów Maltańskich oraz wiele filmowych lokalizacji, jak np. Fort św. Anioła, Fort Ricasoli czy Fort Rinela, w których były kręcone światowe produkcje jak "Gladiator", "Midnight Express" czy “Hrabia Monte Christo”, a także odcinek polskiego serialu “Kryminalni”. Wioska Rybacka w Marsaxlokk

Popularna atrakcja wyspy, szczególnie na niedzielny poranek. Targ przyciąga rzeszę turystów jak i lokalnych mieszkańców Malty świeżo złowionymi rybami, m.in. ogromnym tuńczykiem, ośmiornicami oraz innymi owocami morza. Okolica Marsaxlokk rozpoznawana jest również z malowniczych pocztówek przedstawiających tradycyjne, maltańskie łodzie rybackie, zwane “luzzu”. Oprócz przepięknej okolicy, targ nie zrobił na mnie wrażenia. Za dużo rybackich stoisk zastąpiono stoiskami z chińskim kiczem i podróbkami. Wioska Popeye'a - Popeye Village

W 1980 roku powstała filmowa wersja przygód Popeye’a, z Robin Williams w roli głównej. Specjalnie w tym celu studio Disney, wybudowało drewnianą wioskę „Popeye Village", którą do dziś podziwiać można w okolicach Mellieħa, nad zatoką Anchor Bay. Od momentu powstania miejsce to stało się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych atrakcji turystycznych Malty dla dzieci i dorosłych. Wioskę Popeye szczególne polecam w okresie letnim dla rodzin z dziećmi. Miejsce bardzo oryginalne, ale jeśli nie chcesz wydawać prawie 20 EUR na wejście, zajedź po drodze na widokowe zdjęcie. Widok naprawdę imponujący! Klify Dingli Południowo – zachodnie brzegi Malty wieńczą nieprzeciętnej urody klify (których wysokość w niektórych miejscach dochodzi do 250 metrów) oraz Cart Ruts, czyli skaliste żłobienia, będące śladem pozostałości dawnych cywilizacji na Malcie. Duże wrażenie zrobił na mnie widok z klifów na morze, które z tej wysokości prezentuje się majestatycznie. Widoczna też jest bezludna wyspa Filfla. To jedna z pięciu wysp wchodzących w skład Malty, na której znaleziono endemiczną faunę i florę niespotykaną nigdzie indziej na świecie.

Ħaġar Qim - neolityczne świątynie Budowle wpisane na listę UNESCO, bliźniacze kompleksy świątynne, pochodzące sprzed 3000-2500 p.n.e., w których można podziwiać m.in. kamienne ołtarze oraz megality zdobione spiralnymi motywami. Zaliczają się do najstarszych budowli kamiennych na świecie. Są starsze nawet od egipskich piramid. To na terenie właśnie tego kompleksu znaleziono wiele figurek, m.in. słynną Maltańską Wenus. Blue Grotto Blue Grotto – Błękitna Grota, otoczona unikalną formacją skalną to jeden z najbardziej malowniczych zakątków Malty. Swoją nazwę zawdzięcza intensywnemu kolorowi wody, oświetlanym przez wpadające do groty promienie słoneczne. Blue Grotto położone jest w niezamieszkanej, południowej części wyspy, dlatego wycieczkę w te rejony najlepiej połączyć z wizytą w neolitycznych świątyniach Malty. Ogrody San Anton

Ogrody publiczne w Attard, oprócz egzotycznych gatunków roślin (niejednokrotnie sadzonych przez znamienitych gości), wśród egzotycznej roślinności, fontann i zabytkowego Pałacu kręcono pierwszy sezon niezwykłej produkcji HBO, pt. "Gra o Tron". Ogrody kryją również Pałac Wielkich Mistrzów Zakonnych. Ta unikalna historycznie budowla, do dziś służy jako zimowa rezydencja Prezydent Malty. Co ciekawe, wejście do ogrodów jest darmowe. Podobno, nie do rzadkości należy też widok przemykającego prezydenta Malty - Pana George’a Williama Vella. Gozo "Zielone Płuca Malty"

Moje wrażenia z Malty... O Malcie, Gozo i Comino można pisać godzinami, ale podsumowując, wyjeżdżam z wyspy zachwycony. Co prawda, Wyspy Maltańskie chociaż bardzo urokliwe mają też i swoje wady. Kraj na pewno nie należy do najtańszych, hotele często są podstarzałe, a ulice bywają zaśmiecone. Na każdym kroku widać, że Malta prężnie się rozwija, co dla nas, turystów, oznacza niekończący się widok dźwigów na horyzoncie. Dodatkowo wyspiarska mentalność, czyli wyluzowanie do granic możliwości, może doprowadzić człowieka do frustracji, ale przecież na wakacjach powinniśmy “popuścić krawata”. Dlatego właśnie już planuje swoją następną wyprawę na Wyspy Maltańskie. Tym razem w wersji bez krawata i korzystając ze wszystkich aktywności, których nie zdążyłem zasmakować podczas tej wyprawy. Podziękowania dla...