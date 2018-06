Pięć tygodni zabawy, mnóstwo kreatywnych zgłoszeń i dwadzieścioro nagrodzonych dzieci. Właśnie zakończył się organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej konkurs „Bądź jak Twój piłkarski idol”, w którym najmłodsi kibice mieli za zadanie upodobnić się do swoich ulubionych reprezentantów Polski w piłce nożnej.

Pomysł powstał wokół największego Turnieju dla dzieci w Europie, „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, aby zapewnić dzieciom dodatkowe atrakcje do całorocznych emocji sportowych i zabawy na boisku. Celem organizatorów konkursu od początku było zainspirowanie najmłodszych fanów futbolu, by wykazali się jak największą pomysłowością, kreatywnością i zaangażowaniem.Zdjęcia i filmiki nadsyłane przez uczestników były oryginalne, a ich idole – nie zawsze przedstawieni w ten sam sposób. Dzieci wcielały się w najróżniejsze postaci – od piłkarzy, przez selekcjonera Adama Nawałkę, aż po prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej – Zbigniewa Bońka. Tą ostatnią stylizacją prawdziwą furorę zrobiła malutka Marysia Kalbarczyk, której zgłoszenie dotarło do organizatorów w ostatniej chwili, tuż przed zakończeniem konkursu. Wyróżniony został też Dominik Kościański, który nie tylko przebrał się za Łukasza Fabiańskiego, ale też… umalował, żeby stać się jak najbardziej podobny. Swojego naśladowcę znalazł także nasz drugi bramkarz, Wojciech Szczęsny, którego w ciekawy sposób przedstawił Jakub Rapita. Popularnym wcieleniem wśród dzieci, oprócz oczywiście Roberta Lewandowskiego, był Kamil Grosicki. Jakub Dziuba przesłał film z cieszynką „Grosika” z meczu z Koreą, a najmłodszy w towarzystwie wyróżnionych - trzyletni Paweł Lubaski – w wyjątkowy sposób odwzorował tę charakterystyczną pozę na zdjęciu.Wymieniona piątka w ramach nagrody otrzymała oryginalne koszulki reprezentacji Polski z własnym nazwiskiem i numerem swojego idola, a także upominki zarówno od Polskiego Związku Piłki Nożnej, jak i sponsorów konkursu – firm Tymbark i Electrolux. To jednak nie byli jedyni wyróżnieni. W każdym tygodniu trwania konkursu zestawami piłkarskich gadżetów nagradzanych było po 3 uczestników, a na stronie www.konkurs.zpodworkanastadion.pl można ponadto znaleźć galerię najciekawszych zgłoszeń. Znaczna ich część została nadesłana przez uczestników turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Już w czerwcu ruszają zapisy do kolejnej, XIX edycji rozgrywek, w których w przeszłości występowali m.in. Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński, Bartosz Bereszyński czy Paulina Dudek. Szczegóły znajdują się na stronie www.zpodworkanastadion.pl