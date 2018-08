Mały Powstaniec na sprzedaż. Oryginał słynnej rzeźby wystawiony na aukcji w Warszawie. Ile będzie kosztował?

Symbol Warszawy, Pomnik Małego Powstańca, stoi dziś dumnie na murach starego miasta. Obowiązkowy punkt wycieczek o mały włos nigdy nie stanąłby w tym miejscu. Rzeźba powstała tuż po wojnie, w 1946 roku, jednak wcale nie z przeznaczeniem na pomnik.

Jerzy Jarnuszkiewicz, wybitny rzeźbiarz, wtedy student ASP, zaprojektował Małego Powstańca (pierwotna nazwa „Dziecko-bohater”) na potrzeby konkursu Ministerstwa Kultury upamiętniającego Powstanie Warszawskie. Dostał wyróżnienie. Projekt schował jednak na ponad 30 lat do szuflady.

- Pierwotnie artysta nie projektował Małego Powstańca jako rzeźby pomnikowej. Miała być to mała figurka - tłumaczy Karolina Łuźniak-Marchlewska, antykwariusz z domu aukcyjnego Desa Unicum. - W latach 80. pojawił się pomysł, żeby tę rzeźbę odlać w większej skali. Był to zryw harcerzy, którzy chcieli upamiętnić Powstanie – dodaje.

Po lewej oryginał, po prawej pomnik ze starego miasta

Pomnik stanął przy ul. Podwale i z miejsca stał się atrakcją turystyczną. Co ciekawe, kilka lat wcześniej toczył się wielki bój o autorstwo rzeźby. Sprawa trafiła do sądu i w 1979 roku ostatecznie uznano, że stworzył ją Jerzy Jarnuszkiewicz. Artysta przekazał całą swoją dokumentacje – nieodpłatnie – harcerzom. Zebrali oni fundusze i odlali pomnik w zakładach im. Nowotki na Woli.

Dziś oryginał, czyli rzeźba z 1946 roku, na podstawie której powstał słynny pomnik, została wystawiona na sprzedaż. Jest mniejsza niż pomnik ze starego miasta, ma 33 cm wysokości. Została wykonana z gipsu malowanego i oparta na metalowym stelażu.

Z prywatnej kolekcji trafiał do domu aukcyjnego Desa Unicum. Od 28 sierpnia można ją oglądać w galerii na poziomie -1 (ul. Piękna 1A, wstęp wolny). Licytację przewidziano na 6 września. - Myślimy, że rzeźba powinna osiągnąć cenę od 20 do 30 tys. złotych. To projekt wpisujący się w bogatą historię naszego miasta – wyjaśnia Łuźniak-Marchlewska. W ramach aukcji licytowane będą także obrazy współczesne (m.in. Edwarda Dwurnika), warszawskie srebro z zakładów rzemieślniczych, a także redukcje pomnika Zygmunta ze starego miasta oraz Pomnika Lotnika.