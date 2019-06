Małżeństwa dla wszystkich, bo miłość nie wyklucza. W Warszawie zawisł wielki baner LGBT

To projekt marki Ben&Jerry’s i Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza . Przypominamy, że to nie pierwsza ich wspólna akcja. Rok temu - z okazji parady równości - wraz z Wolontariatem Wolności odtworzyli tęczę na warszawskim Placu Zbawiciela. Tęczę - w postaci wodno-świetlnego hologramu tej samej wielkości, co dawna kwiatowa instalacja - można było oglądać przez trzy dni.

Kilka miesięcy później marki wsparły maturzystów Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących Bednarska (I SLO Bednarska), którzy zatańczyli Poloneza Równości. Uczniowie zjednoczyli się z koleżankami i kolegami LGBT (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, skrót odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych i osób transpłciowych).

Organizatorzy akcji walczą o zapewnienie prawa do zawarcia małżeństwa dla wszystkich, niezależnie od orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Podkreślają, że powinno być to zagwarantowane w polskich prawie najpóźniej do roku 2025.8 czerwca Parada Równości przejdzie ulicami już po raz 19. Popieracie to wydarzenie?