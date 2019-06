"Mamma Mia!" w LO Kopernika, Warszawa. Licealiści wystawią słynny musical [ZDJĘCIA, WIDEO]

Trenowali ciężko i z dużym zapałem. Chcieli dobrze wypaść przed publicznością, pokazać się z jak najlepszej strony. Udowodnić, że "Mamma Mia!" to najlepszy spektakl na świecie.

Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla uczniów z XXXIII Liceum Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika . Nie dość, że musieli przykładać się do nauki (w końcu matura coraz bliżej) to jeszcze po zajęciach mieli mnóstwo dodatkowej pracy. Wszystko za sprawą musicalu "Mamma Mia!" , który - wraz z uczniami czterech innych warszawskich szkół - postanowili samodzielnie przygotować.

-Są nerwy, ale jest i duma. To, co zrobiliśmy w tak krótkich czasie, z tak napiętym grafikiem, nauką, innymi zajęciami jest naprawdę niesamowite. W tygodniu trenowali sami, w sobotę spotykaliśmy się na pięciogodzinnych, a czasem i dłuższych próbach. Zawsze towarzyszyło temu wiele emocji. Czasem puszczały nam nerwy, a jednak dotrwaliśmy do końca- mówi nam jedna z pięciu reżyserek przedstawienia, Julia Taraba i dodaje: - Wszyscy dorastaliśmy z tym musicalem. Pamiętam, jak intensywnie słuchałam ścieżki dźwiękowej z filmu. Jeździłam z bliskimi samochodem po Chorwacji, gdzie był kręcony i chłonęłam wszystkie dźwięki.

Zobaczcie co jeszcze powiedzieli nam twórcy przedstawienia: