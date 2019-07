Mandat dla pieszej potrąconej przez e-hulajnogę zostanie uchylony? Jest wniosek do sądu, wkrótce zmiana przepisów

Wjechał w kobietę elektryczną hulajnogą. Ale to ona dostała mandat. Mimo, że po wypadku poturbowana trafiła do szpitala

W środę doszło do nietypowego wypadku. Rozpędzony nastolatek wjechał hulajnogą w turystkę z Czech. Ta poturbowana trafiła do szpitala. Co więcej, okazało się, że dostała również mandat. Policja uznała, że to ona ponosi winę za wypadek. Wszystko przez brak odpowiednich przepisów.