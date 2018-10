Mapa kościelnej pedofilii. Gdzie w Warszawie dochodziło do molestowania dzieci przez księży?

Mapa pedofilii w Kościele. Gdzie dochodziło do molestowania przez księży?

Mapa kościelnej pedofilii w Polsce powstała na podstawie informacji publikowanych w lokalnych i ogólnopolskich mediach. Na mapie oznaczono sprawców i podejrzanych, ich ofiary, a także niektóre miejscowości, z których do Fundacji Nie Lękajcie się wpłynęły zgłoszenia od ofiar.

Na mapie zaznaczono 259 ofiar, 63 sprawców z wyrokami sądowymi, 50 opisywanych przez media spraw i 35 zgłoszeń. Twórcy mapy księży pedofilów podkreślają, że mapa wciąż nie pokazuje jednak skali problemu. "Specyfika przestępstw seksualnych wobec dzieci polega na tym, że ogromna większość z nich nigdy nie wychodzi na światło dzienne. W wypadku przestępstw popełnianych przez osoby duchowne tabuizacja problemu jest jeszcze intensywniejsza ze względu na pozycję społeczną i autorytet nadany sprawcom przez Kościół" - czytamy na stronie Nie Lękajcie Się.

W ciągu jednego dnia mapę kościelnej pedofilii obejrzano ponad kilkaset tysięcy razy. Jak zapowiada posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, która uczestniczyła w przygotowywaniu zestawienia, ma ono być na bieżąco rozbudowywane i uzupełniane o kolejne przypadki.

Mapa kościelnej pedofilii 2018. Co oznaczają poszczególne kolory?

czarne – miejsca, w których przestępstw dopuszczali się duchowni skazani za czyny pedofilne. Na mapie podano ich inicjały, krótki opis sprawy i linki do stron mediów, które ją opisały. Fundacja “Nie lękajcie się” zebrała przypadki 63 skazań

pomarańczowe – miejsca, w których duchowni prawdopodobnie molestowali dzieci. Na mapie można znaleźć linki do artykułów, w których opisano oskarżenia wobec nich. Sprawy te nie miały jednak finału w sądzie, m.in. z powodu ich przedawnienia. Fundacja zebrała 50 takich doniesień

szare – miejsca, z których Fundacja otrzymała zgłoszenia od osób molestowanych w dzieciństwie przez duchownych. Zgodziły się na opowiedzenie anonimowo swojej historii i upublicznienie nazwy miejscowości, w której doszło do przestępstwa. Fundacja zebrała 35 takich relacji

bordowe – miejsca, z których pochodzą ofiary molestowania w polskim kościele, które zgłosiły się do Fundacji. Chciały pozostać zupełnie anonimowe, dlatego na mapie jedynie orientacyjnie oznaczono miejsce przestępstwa. Fundacja otrzymała 259 takich zgłoszeń

Pedofilia w Kościele. Protesty na ulicach polskich miast

W niedzielę w kilku miastach Polski odbyły się marsze przeciwko pedofilii wśród duchownych. Uczestnicy manifestacji zwracali uwagę, że księża nie są pociągani do odpowiedzialności jak pozostali przestępcy. - Tak, są inni pedofile. Tylko, że w wypadku każdego innego pedofila, kiedy sprawa wyjdzie na jaw, taki człowiek idzie do więzienia. Księża nie idą do więzienia, tylko na inną parafię za zgodą Kościoła i krzywdzą kolejne dzieci - mówiła uczestniczka warszawskiego marszu.

W Poznaniu demonstranci odwiedzili kilka świątyń, a na drzwiach każdej z nich zostawili listę czterdziestu księży z opisami przestępstw seksualnych, o które byli oskarżeni. - Najwyższy czas, by wszyscy przestępcy byli traktowani tak samo. Nie może być tak, że państwo i Kościół chronią przestępców, bo noszą sutanny - mówił Adrian Zandberg z partii Razem.

Marsze przeciwko pedofilii w polskim Kościele odbyły się też m.in. w Gdańsku, Krakowie, Kielcach i Świnoujściu.