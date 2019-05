Mapa Warszawy ze strefami czasowymi. Tablice wskażą, ile czasu zajmie dojście na piechotę do różnych punktów w stolicy

Mapa Warszawy ze strefami czasowymi

Warszawski radny Marek Szolc zaproponował stołecznemu ratuszowi, aby na miejskich mapach umieścić szacowany czas dojścia na piechotę do poszczególnych punktów w okolicy. Na obecnych schematach wystarczyłoby zaznaczyć okręgiem miejsca, do których można dojść w ciągu 5 i 10 minut. Jak argumentuje radny, ta prosta informacja stanowiłaby ułatwienie dla osób poruszających się po mieście pieszo i mogłaby zniechęcić do korzystania np. z taksówek. - Tak robi Nowy Jork, Wiedeń, Mediolan i Amsterdam - mówi radny Szolc.

- Mam nadzieję, że wynik eksperymentu będzie pozytywny i to małe ułatwienie dla pieszych, które zachęca do poruszania się po mieście na własnych nogach, zostanie wprowadzone - mówi radny Marek Szolc.

W Warszawie niebieskich lub brązowych tablic informacyjnych jest dokładnie 296. Są one elementem Miejskiego Systemu Informacji i znajdują się w najbardziej ruchliwych punktach miasta. Na mapie znajdują się najbliższa okolica oraz ważne budynki w okolicy.

Ratusz jest na tak

W tej sprawie radny złożył interpelację do stołecznego ratusza. Kilka dni temu poinformował, że otrzymał odpowiedź na zapytanie od wiceprezydenta Roberta Soszyńskiego. - Mam dobrą wiadomość. W odpowiedzi na moją interpelację miasto przygotuje projekt graficzny punktu z mapą, na którym zostaną umieszczone takie informacje oraz sprawdzi, czy to rozwiązanie funkcjonalne dla użytkowników i użytkowniczek.- poinformował radny Marek Szolc.