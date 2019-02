Mapa "Wiem o wycince". Mieszkańcy Woli mogą kontrolować, które drzewa i dlaczego zostaną wycięte

"Wiem o wycince" na Woli

Wolski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami udostępnił na swojej stronie nową funkcję - mapę "Wiem o wycince", dzięki której mieszkańcy mogą sprawdzić, które drzewa zostały wytypowane do wycinki. Dla każdego pokazanego na mapie drzewa podana jest przyczyna decyzji. Drzewa są oznaczane dwoma kolorami: żółtym - oznaczającym złożenie wniosku, lub czerwonym – w wypadku otrzymania decyzji. Oprócz tego dołączone są zdjęcia drzew, które obrazują ich obecny stan. Kilka miesięcy temu podobną funkcję udostępnił stołeczny ratusz. Na stronie mapa.um.warszawa.pl możemy sprawdzić, które drzewa znikną z Warszawy. Jednak w tym przypadku nie zostały udostępnione aktualne zdjęcia drzew, które pokazują faktyczny wygląd drzew.

- Wsłuchujemy się w głosy mieszkańców, dlatego uruchomiliśmy specjalny serwis ‘Wiem o wycince’. W ten sposób mieszkańcy mogą bardzo łatwo zapoznać się informacjami o planowanych wycinkach drzew oraz poznać uzasadnienie dla takich wniosków – powiedział Mateusz Matejewski, Dyrektor ZGN Wola.

Przykład: na mapie klikamy w czerwoną ikonę drzewa, które zlokalizowane jest przy ul. Olbrachta 15A. W uzasadnieniu o konieczności wycinki czytamy: ,,Gatunek klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie ok. 6 m od budynku mieszkalnego, jest odchylone od pionu. Przy odziomku widoczne ślady próchnicy. Drzewo podczas nawałnic może w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia." Do wniosku dołączone są cztery aktualne zdjęcia, które obrazują aktualny stan drzewa.

Najczęstszy powód wycinki drzew - zły stan lub zagrożenie

Decyzję o wycince danego drzewa wydaje Marszałek Województwa Mazowieckiego lub Wojewódzki Konserwator Zabytków. - Przyczyny usunięcia mogą być różne, najczęściej są one wynikiem przeglądów dendrologicznych w wyniku których, drzewa z uwagi na swój zły stan lub stwarzające zagrożenia, kwalifikowane są do usunięcia. W ich miejsce sadzone są nowe - informuje Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola.