Maraton Warszawski 2018. Trasa, data, utrudnienia w ruchu [INFORMATOR]

Nazwa dystansu, na którym zmierzą się uczestnicy, pochodzi od miejscowości Maraton w Grecji. Według Herodota po zwycięskiej dla Greków bitwie z Persami pod Maratonem w 490 p.n.e., armia perska zaokrętowała i wypłynęła w kierunku bezbronnych Aten. Widząc to, Grecy udali się co sił w nogach do miasta, przybywając praktycznie równocześnie z okrętami perskimi. Bieg ten stał się podstawą romantycznych historii, według których posłaniec Filippides pobiegł do Aten, by obwieścić zwycięstwo i poinformować Ateńczyków, że płynie ku nim flota perska. Po przekazaniu tej wiadomości padł martwy.

W pierwszych igrzyskach bieg maratoński był rozgrywany na dystansie 40 km. W rzeczywistości dystans między Maratonem a Atenami wynosi 37 km, jednak postanowiono tę liczbę „zaokrąglić”. Na igrzyskach w Londynie dystans zwiększono o 2195 metrów (przesuwając metę w pobliże miejsca, gdzie na trybunach siedział brytyjski król, Edward VII).

Maraton Warszawski. Historia biegu

Maraton Warszawski to jeden z najstarszych biegów rozgrywanych w Polsce na "królewskim dystansie", mierzącym dokładnie 42,195 kilometrów. Bieg z reguły odbywa się w ostatnią niedzielę września, a jego pierwsza edycja odbyła się aż czterdzieści lat temu, 30 września 1979. Wówczas długość trasy wynosiła około 41,6 km. Inauguracyjny maraton ukończyło 1861 osób, większym maratonem w Europie był w 1979 jedynie maraton paryski, który ukończyło niespełna 100 biegaczy więcej.

Maraton Warszawski 2018 będzie już 40. edycją tej imprezy i odbędzie się w niedzielę 30 września 2018 r. Wśród polskich imprez na tym dystansie dłuższą tradycją cieszy się tylko maraton w Dębnie, który po raz pierwszy rozegrano w 1969 r.

Maraton Warszawski 2018: trasa biegu

Bieg rozpocznie się na ulicy Konwiktorskiej, skąd biegacze udadzą się w kierunku Placu Wilsona, a następnie wzdłuż Wisły na Most Gdański. Na prawym brzegu będzie czekać wyjątkowa atrakcja – trasa poprowadzi przez warszawski Ogród Zoologiczny. Dalej pobiegnie do Mostu Świętokrzyskiego, aby wrócić na lewobrzeże i udać się w kierunku Łazienek Królewskich. Uczestnicy przebiegną przez najpiękniejszy fragment Traktu Królewskiego: ul. Belwederską przez Plac Trzech Krzyży, Rondo de Gaulle’a i Nowy Świat aż do Placu Zamkowego. Stamtąd ruszą na północ, aby następnie Mostem Gdańskim udać się na Pragę. Biegacze wrócą do centrum Mostem Świętokrzyskim, a ulicą Dobrą i Wybrzeżem Gdańskim skierują się w stronę mety zlokalizowanej przy Multimedialnym Parku Fontann.