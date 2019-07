Marek Kondrat otworzył winiarnię w zabytkowej kamienicy w Warszawie. W BARaWINO znajdziemy aż 500 rodzajów wina

Poza działalnością aktorską, Marek Kondrat jest pasjonatem wina. Dotychczas w Warszawie działał jego sklep "Wina Wybrane" mieszczący się nieopodal placu Teatralnego. Dziś to pokaźna sieć w sklepów w całej Polsce, a biznes winiarski Kondrata rozwija się także w bardziej towarzyskim kierunku. Mowa o winiarniach BARaWINO. Pierwsza z nich powstała w rodzinnym mieście Kondrata, w Krakowie. Od końcówki lipca 2019 możemy poszczycić się takim miejscem i w stolicy.

- W pięknym wnętrzu secesyjnej kamienicy z 1913 roku, położonej w warszawskim śródmieściu, można spróbować win z osobistej selekcji Marka Kondrata. Około 500 etykiet win z całego świata, z czego niemal 40 dostępnych na kieliszki. Towarzystwem do znakomitych win jest tu kuchnia fussion – drobne przekąski, deski serów, wędlin, owoce morza i sałaty. W kameralnej atmosferze można spędzić czas ze znajomymi lub na spotkaniach biznesowych. Warszawskie BARaWINO to też idealne miejsce na randki. Wnętrza wypełniają nastrojowe dźwięki bluesa, rythm&bluesa, soulu, smooth jazzu i „dobrego popu”, które zachęcą pary do wyjścia na niewielki parkiet inspirowany przedwojennymi „randkowniami”. Od czasu do czasu można posłuchać tu gry na starym pianinie oraz większych koncertów na żywo. Na potrzeby spotkań biznesowych dysponujemy również osobną, klimatyzowaną salą konferencyjną - czytamy na stronie internetowej.