Marek Nowak, szef najbardziej zadłużonego polskiego szpitala, zrezygnował z funkcji dyrektora

Dyrektor Marek Nowak kierował lecznicą od ponad 20 lat. Kilka lat temu zaczęło się robić głośno o zadłużeniu szpitala, które osiągnęło kilkaset milionów złotych. Dług wynikał głównie z inwestycji, które uczyniły placówkę jedną z najnowocześniejszych w północnej Polsce. Urósł jednak tak bardzo, że Grudziądzowi zaczęło grozić bankructwo.

Niektórzy politycy podczas kampanii wyborczej zapowiadali usunięcie Marka Nowaka ze stanowiska. Był wśród nich popierany przez PO, Nowoczesną, SLD i PSL zwycięzca pierwszej tury wyborów prezydenckich Maciej Glamowski (dostał 46 proc. głosów), który w drugiej turze zmierzy się z popieranym przez PiS Andrzejem Guzowskim (29 proc.).

- Szpital zostawiam w dobrej sytuacji i z wypłaconymi pensjami za październik - stwierdził Nowak, który formalnie dyrektorem przestanie być z końcem października.

Spytany o komentarz przez grudziądzką telewizję TV SM Andrzej Guzowski założył na głowę góralski kapelusz i powiedział z sympatią: - Marek Nowak to był taki nasz zbój, który nam wyzbójował w tym polskim bałaganie szpital, który nam dzisiaj służy. Narzekamy, że może kolejki są za długie, ale my go tutaj już mamy. Chciałbym za to podziękować "naszemu Janosikowi". Szacun, panie dyrektorze!

