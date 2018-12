Mariah Carey z rekordem Spotify. Ponad 10 mln odtworzeń

Rekordowy wynik "All I Want For Christmas is You" zrobił wrażenie nawet na jego wykonawczyni; swoim zdumieniem niezwykłą ilością odtworzeń Mariah Carey podzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych. 24 grudnia piosenkę wysłuchano ponad 10,8 mln razy.

Jak czytamy w Onecie poprzedni rekord należał do rapera XXXTentation. Jego singiel "Sad!" został odtworzony ponad 10,4 mln razy jednego dnia - 19 czerwca 2018 r., a więc dzień po tragicznej śmierci muzyka.

"All I Want For Christmas is You" to jeden z najpopularniejszych świątecznych przebojów. Nagrany w 1994 r. hit według legendy został napisany w 15 min. Do swojej premiery utwór przyniósł kompozytorom - Carey i Walterowi Afanasieffowi - ponad 60 mln dolarów. Wykonywali ją także m.in. Michel Buble, Miley Cyrus, grupa My Chemical Romance czy girlsband Fifth Harmony. Usłyszymy ją także w filmie "To właśnie miłość". Pytany o piosenkę, Afanasieff przyznał, że gdy usłyszał ją po raz pierwszy, nawet mu się nie spodobała.

Źródło: Onet