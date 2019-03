Mariaż innowacji i dydaktyki

Czy można uczyć inaczej? Czy warto łamać schematy? Czy kształcenie akademickie musi być postrzegane jako skostniała forma? Nie. Na rynku edukacyjnym jest uczelnia, która podjęła trud uczenia z odwołaniem do dobrych praktyk i innowacji. PEDAGOGIUM, bo mowa tutaj o tej uczelni, mieszczącej się w Warszawie, w samym sercu miasta, od 2018 roku dość dynamicznie i z determinacją tworzy nowy wymiar kształcenia akademickiego.

Po pierwsze systematycznie zmienia się infrastruktura Uczelni, ale i podejście do zajęć. W PEDAGOGIUM – Wyższej Szkole Nauk Społecznych, studenci mają prawo a nawet przywilej uczestniczenia w tej przemianie. Mogą działać w kole naukowym komunikacji społecznej, korytarze z ich przestrzeniami zostały im udostępnione do wyrażania siebie i pokazywania swoich prac powstających na zajęciach. To tu mają nietuzinkowy pedagogiczny i społeczny hayde park w formie dwóch drzew stojących na korytarzu: drzewo myśli pedagogicznej i drzewo serca. Na nich zostawiają swoje prace, ale i karteczki z myślami.

Wyposażenie sal odbiega od tego, co widujemy na państwowych uczelniach. Poduszki, wygodne kanapy robione z palet, wykładziny pozwalają studentom pracować w niektórych pracowniach inaczej niż tradycyjnie. Dzięki temu prowadzenie warsztatów i treningów nabiera innego wymiaru.

PEDAGOGIUM starając się podnosić ofertę kształcenia, zawiera porozumienia międzynarodowe, które mają spowodować lepszy poziom absolwentów i ich łatwiejsze znajdowanie się na rynku pracy. Ostatnim takim krokiem stała się umowa z SEAFO Scuola Europea di Alta Formazione z Włoch. Partnerzy tego porozumienia mają bardzo zbieżne cele dydaktyczne. Chcą kształcić nowocześnie i międzynarodowo. Obie uczelnie przechodzą intensywne, ale obiecujące zmiany w zakresie oferty kształcenia i doskonalenia. Już w marcu podejmą prace nad pierwszymi projektami dydaktycznymi i naukowymi.

W aktualnej ofercie PEDAGOGIUM są obecnie trzy kursy dają szerokie kompetencje.

Najnowsze projekty realizowane przez PEDAGOGIUM dotyczą bardzo ciekawych tematów. Po pierwsze można zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu opieki nad małym dzieckiem, ale także w zakresie samozatrudnienia, czy zdobyć bardzo bogaty wachlarz kompetencji społecznych, otrzymując jednocześnie certyfikat EKSPERCKA NIANIA.

Na rynku pracy potrzebujemy specjalistów w różnych obszarach, nie tylko edukacji, ale także w obszarze małych firm, instytucji społecznych, organizacji działających pro bono osoby umiejące wykorzystywać media, do celów promocyjnych czy edukacyjnych. I stąd zrodził się projekt AGENT DS. NOWYCH MEDIÓW. Łącząc kształcenie w zakresie kompetencji miękkich z działaniami medialnymi można nauczyć się tworzenia materiałów multimedialnych i ich oceniania. Wcale nie tak łatwo jest stanąć przed kamerą, prawidłowo zrozumieć przekaz medialny, zbudować materiał dydaktyczny. Ten kurs może to ułatwić.

Społeczeństwo się starzeje, dane demograficzne nie pozostawiają w tym względzie złudzeń. W związku z tym kurs trzeci MOJE MIEJSCE PRACY W SREBRNEJ GOSPODARCE, może pomóc podnieść kompetencje osób chcących pracować z seniorami. Musimy pamiętać, że współcześni seniorzy mają inne potrzeby niż 30 lat temu. W związku z tym, opiekun współpracujący z tą grupą społeczną posiadać musi zupełnie inne kompetencje. Nie wystarczą już tylko umiejętności pielęgnacyjne. Senior, to osoba chcąca nadal funkcjonować społecznie, i to na tyle czynnie na ile się da. Potrzebuje do tego tylko czasami partnera, umiejącego pobudzać jego aktywność i ciekawość życia.