Mariusz Pujszo Wręczył Statuetki Luksusowa Marka Roku 2018 !

Podczas Gali goście poznali laureatów kategorii: Super Luksusowa Marka Roku, Luksusowa Marka Roku, Luksusowy Produkt Roku oraz Twórca Luksusu. Ponadto po raz pierwszy wyłonione zostały produkty w kategorii: Luksus dla Każdego oraz International Luxury Brand of the Year 2018.

To jedyne takie wydarzenie w Polsce, które gromadzi liderów biznesowych sektora premium z Polski i z całego świata, a także osobistości ze świata kultury i sztuki. Luksusowa Marka Roku, to jedyna nagroda tego typu oraz jedyna taka statuetka wręczana firmom, usługom i produktom premium na całym świecie. Wyjątkowa okazja do wymiany poglądów i nawiązania nowych kontaktów biznesowych. - mówi Mariusz Pujszo Prezes Zarządu spółki Luksusowa Marka Roku.

Jak co roku wybór był, gdyż wszystkie wytypowane firmy, produkty to kategoria premium. Pierwszą statuetkę „Super Luksusowej Marki Roku 2018” otrzymała rodzinna firma Claudie Design, produkująca ekskluzywne, wysokiej jakości, designerskie krzesła. Statuetkę odebrali Kamil Pienio i Przemysław Pienio. W tym zacnym gronie znalazły się również takie marki jak Montblanc, Złota 44, Heron Live Hotel, La Vie Skin i Łyko Jubiler. Statuetki „Luksusowej Marki Roku 2018”, które wręczał osobiście Mariusz Pujszo, prezes zarządu spółki Luksusowa Marka Roku, odebrały firmy: Stone Master, Expertoo International Poland, Agencja KPI Media, Parisel Palace, Guzikova, Dozbud Easy Drive, Restauracja Avangarda, Rezydencja Gubałówka, Balthazar Design Hotel, AFG Interior, Kandara, Visual M, GP Systems, Rubin Beef, PEJOT Dekoracje Cukiernicze, Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, Doceń Polskie, Tichauer, Jurajska, Toya, Odkupienie Win, Centrum Wina, Akademia Przedsiębiorcy „Sukces Po Polsku”, Drzazga Clinic, Skoff, DuoVita Smart Apartments, Spółdzielnia Mleczarska Gostyń, JAAQOB, Eco Ride Polska, Dieta Figura, Restauracja Shandaar, M-Duo, Thalgo, Podoland, Opax, Szpital Specjalistyczny Brzeziny, Agencja PR Face it!, Smily Play, Glam Project, ByMYNIA Fashion&Beauty, Kawai Art. Gallery, Hotel No Name, Luxur Holiday, Jacobs, Bury, Kenko Restauracja, Radio Kolor, Magazyn Kapitał Polski, Magazyn Podróże, Money.pl, Elle Decoration, Magazyn Kaleidoscope, Polsat Cafe.

W tyk roku w nowej kategorii „Luksus dla Każdego” nie mieli siebie równych: Wiśniowski, ChronPESEL i City Residence Opoczno. Doceniono również Luksusowe Produkty Roku: Deska do pływania SUP model NIMBUS Edition, Kremówka Królewska- Pączek w Maśle Cukiernia Warszawska, KGH Polska, Champagne le Brun de Neuville, Kaminari Knives, BH Meble oraz Arkada’s serum TC16.

Już po raz trzeci kapituła wyłoniła „Twórców Luksusu”, statuetki odebrali: Jędrzej Wittchen, Wiesław Bober, Marcin Paździor, Beata Drzazga, Ewelina i Marcin Muszyńscy. Specjalną międzynarodową kategorię International Luxury Brand of the Year 2018 otrzymały dwie marki Christian Laurent i Eveline Cosmetics.

Jak na każdej gali Fundacja Jestem Optymistą nagrodziła wyjątkowe Osobowości, które zarażają optymizmem innych. Statuetkę „Optymista Roku 2018” odebrał: Krzysztof K.A.S.A Kasowski, Iwona Budziak i Przemysław Saleta.

Bodaj najważniejszą rzeczą są Targi Luksusu oraz odbywające się na nich liczne spotkania biznesowe, które w bardzo znaczący sposób wspierają firmy uczestniczące w tym wydarzeniu. Na targach wystawiły się firmy stawiające na najwyższą jakość, m.in.: Drzazga Clinic, Duo Vita, Hotel Heron, Paździor, Nimbus, Claudie Design, Col-Way, Pejot, Stone Master, Expertoo, Złota 44, Marcelina Nogala, Centrum Wina, Guzikova, Łyko Jubiler, Vistula, MontBlanc, Eveline Cosmetics, Browar Obywatelski, Kaminari, Fus, La Vie Skin, Szpital Specjalistyczny Brzeziny, Jacobs, Bury, Szewczyk, Prudential.

Była to niepowtarzalna okazja na poznanie wielu marek z branży luksusowej, produktów premium i wybiegających poza standard, skupionych w jednym wyjątkowym miejscu.

Gościom, którzy przyjechali z całego świata: Niemiec, Polski, Francji, Szwajcarii, Rosji, Mauritiusa, Dani i Ukrainy, zapewniono moc atrakcji w postaci występów artystycznych piosenkarzy: Natalii Oprychał, Dave’a Nilaya, Laury Godziejewskiej i Agnieszki Wiechnik.

Na scenie Goście także mogli podziwiać wzruszający występ czterech tenorów, ukraińskiego zespołu Leon Voci, znanego z programu Mam Talent, który wykonał hity Andrei Boccelliego.

Nie zabrakło elementów kultury, którą zaprezentował krakowski Teatr Kwadrat ze spektaklem „Pan Tadeusz z M-3”.

Równie ekscytującym elementem Gali była licytacja na rzecz Fundacji „Jestem Optymistą”, w której goście bardzo aktywnie uczestniczyli licytując luksusowe produkty.

To był wieczór pełen luksusowych wrażeń i emocji. Jesteśmy ciekawi co organizatorzy zaprezentują za rok, podczas jubileuszowej edycji Luksusowej Marki Roku.

Partnerem Gali było Województwo Lubelskie. Lubelskie Smakuj Życie, organizatorem firma Luksusowa Marka Roku Sp. Z o.o., a nad przebiegiem czuwała firma Excellent Events oraz magazyn „Osobowości i Sukcesy”.