Mariusz Wawrzyńczyk - "Zawsze pod wiatr". Marcin Nierubiec i Marek Kościkiewicz wśród kompozytorów na nowej płycie wokalisty. Bajm na deser

Mariusz Wawrzyńczyk to, wokalista, producent wykonawczy swojej płyty. Ma już za sobą debiut fonograficzny, muzyczne dziecko - to nowa płyta “Zawsze pod wiatr” z 2018 r. Na krążku "Zawsze pod wiatr" jest 11 utworów plus jako bonus remix utworu “Biała armia”. Jak sam przyznaje, dużą motywacją do pracy są fani.

Płyta "Zawsze pod wiatr" jest spójna, raczej elektroniczna. Znajdują się na niej głównie 3-minutowe utwory radiowe. Wideoklip - “To tylko chwila” - muzyka Marcin Nierubiec. Jeden oficjalny utwór - jak na razie. Na płycie są trzy kompozycje Marcina Nierubca, także jedna Marka Kościkiewicza.

Mariusz Wawrzyńczyk ma za sobą duety z Anią Rusowicz i Krzysztofem Jaryczewskim. Za sobą także występy w programie "Bitwa na głosy", na Festiwalu w Opolu w 2015 r. czy w programie "Szansa na sukces".