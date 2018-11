Marsz 100 flag Warszawa. Uczcili stulecie praw wyborczych kobiet

Marsz 100 flag Warszawa

Prawa wyborcze dla kobiet w II RP wprowadzono 28 listopada 1918 roku. Z tej okazji środowiska kobiece i feministyczne zorganizowały marsz, któremu towarzyszyły samodzielnie wykonane flagi i transparenty, nawiązujące zarówno do 100 lat niepodległości Polski, jak i nadania praw wyborczych kobietom. - Zapraszamy Was do wspólnego celebrowania stuletniej rocznicy uzyskania przez kobiety praw wyborczych. W Polsce miało ono miejsce 28 listopada 1918 r. po całonocnej okupacji Belwederu przez kobiety wkurzone tym, że choć ich walka o niepodległość była równie wyczerpująca, intensywna i pełna poświęceń, co ta podejmowana przez mężczyzn, to jednak tylko oni mieli w odzyskanym po 123 latach państwie mieć dostęp do polityki - piszą organizatorki wydarzenia z inicjatywy Stu Flag.

Trasa przemarszu wiodła od Placu Zamkowego do Krakowskiego Przedmieścia.