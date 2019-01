Marsz kundelków 2018 w Warszawie. Zwierzaki ze schronisk wyszły na ulice stolicy

W sobotę 27 października Stare Miasto zostało opanowane kundelki oraz właścicieli. O godz. 12.00 spod pomnika Kopernika wyruszył Marsz Kundelków. Końcowy punkt spaceru to Multimedialny Park Fontann, gdzie czekały się stoiska m.in. z bezpłatnym czipowaniem zwierząt. Jest to kontynuacja projektu Adoptuj Warszawiaka. Mieszkańcy Warszawy spotkali podopiecznych schroniska „Na Paluchu” oraz inne kundelki w samym centrum stolicy. Bezdomne zwierzaki opuszczą placówki i przyjadą z wolontariuszami na miejsce zbiórki, by promować wśród społeczeństwa adopcję, a nie kupowanie zwierząt. Jak wyszło? Zobaczcie na zdjęciach.