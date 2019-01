Marsz Kundelków w Warszawie już 27 października. Zwierzaki ze schronisk wyjdą na ulice Warszawy

Marsz Kundelków Warszawie

Mieszkańcy Warszawy spotkają podopiecznych Schroniska „Na Paluchu” oraz inne kundelki w samym centrum stolicy. A wszystko to za sprawą Marszu Kundelków 27 października. Bezdomne zwierzaki opuszczą placówki i przyjadą z wolontariuszami na miejsce zbiórki, by promować wśród społeczeństwa adopcję, a nie kupowanie zwierząt. Na końcu trasy, przy Multimedialnym Parku Fontann, można będzie bezpłatnie zaczipować swego pupila, jak też za symboliczną kwotę 15 zł wygrawerować adresatkę dla psa lub kota. Zebrane pieniądze zostaną przekazane schroniskom. Do marszu może dołączyć każdy.

Jak mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy:

– Aby zapobiec bezdomności zwierząt w stolicy od 11 lat dofinansowujemy czipowanie psów i kotów. Dzięki współpracy z przychodniami weterynaryjnymi, bezpłatny czip otrzymało już ponad 96 153 domowych pupili. Łącznie przeznaczyliśmy na ten cel blisko 4,56 mln zł. Cieszę się, że właściciele dbają o odpowiednie znakowanie czworonogów. Zarówno adresatka, jak i czip, pomaga nam w szybki sposób skontaktować się z opiekunem, gdy znajdujemy zagubione zwierzę.

Szczegóły marszu dostępne są tutaj, a także na stronie internetowej Schroniska „Na Paluchu”. Wstęp na wydarzenie wolny.

Czytaj także: Czipowanie zwierząt, w Warszawie zrobisz to za darmo. Jak wygląda proces i dlaczego to jest ważne

Adoptuj Warszawiaka

To już czwarta edycja akcji Adoptuj Warszawiaka. W ramach projektu podopieczni z Palucha wraz z wolontariuszami cyklicznie pojawiają się na plenerowych imprezach w stolicy. Mieszkańcy mają okazję poznać bliżej charakter psa, mogą go pogłaskać i porozmawiać z tymczasowym opiekunem ta temat nawyków i preferencji czworonoga. Dzięki takim działaniom mieszkańcy są bardziej pozytywnie nastawieni na adopcję psów ze schroniska i częściej się na to decydują.