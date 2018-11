Marsz Niepodległości 2018. Hanna Gronkiewicz-Waltz: Odwołamy się od decyzji sądu

Marsz Niepodległości 2018. Hanna Gronkiewicz-Waltz złoży odwołanie od decyzji sądu

Podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy potwierdziła pogłoski o złożeniu odwołania ws. decyzji sądu o Marszu Niepodległości. Przypomnijmy, że HGW początkowo postanowiła o anulowaniu zgromadzenia. Organizatorzy Marszu Niepodległości odwołali się od decyzji prezydent do sądu, a ten przyznał im rację. Tymczasem, na dwa dni przed planowanym pochodem, wciąż nie wiadomo, czy ten odbędzie się legalnie. Finalną decyzję ponownie podejmie sąd, rozpatrując apelację ratusza.

Skorzystałam z możliwości, którą daje mi ustawa. Nie jestem od utrudniania czy ułatwiania rządowi. Ja jestem od dbania o bezpieczeństwo warszawiaków i osób, które przyjadą do Warszawy - powiedziała dziennikarzom Hanna Gronkiewicz-Waltz

Jak informowaliśmy 8 listopada, odwołanie organizatorów - członków Stowarzyszenia Marszu Niepodległości rozpatrywał w czwartek warszawski sąd okręgowy. Sprawę rozpoznawał sędzia Michał Jakubowski. Organizatorów marszu reprezentowało dwóch adwokatów. Dwóch pełnomocników, adwokat i radca prawny reprezentowali stronę prezydent stolicy.

Marsz Niepodległości 2018. Ambasada USA ostrzega przed demonstracją

Marsz Niepodległości został uznany za niebezpieczny także przez Ambasadę i Konsulat USA w Polsce. W oficjalnym oświadczeniu zalecają, by unikać trasy marszu, nie zwracać na siebie uwagi i unikać tłumów.

W poprzednich latach niektórzy uczestnicy marszu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nieśli transparenty, rzucali race i skandowali hasła wymierzone w mniejszości rasowe, seksualne i religijne. Miały także miejsce starcia między uczestnikami marszu oraz demonstrantami z kontrmanifestacji - informują Amerykanie

Marsz Niepodległości 2018. Rząd nie dopuści do niezależnego pochodu? "Dostępu do ronda Dmowskiego ma chronić szczelny kordon żołnierzy"

Według ustaleń portalu Wirtualna Polska,11 listopada zadaniem wojska będzie niedopuszczenie do startu Marszu Niepodległości. Tajne źródło WP poinformowało, że dostępu do Ronda Dmowskiego ma chronić szczelny kordon żołnierzy i policjantów. Jeżeli zadeklarowani uczestnicy MN będą chcieli brać udział w pochodzie, służby mają zadbać o to, by był to oficjalny pochód z udziałem rządu, zarejestrowany jako uroczystość państwowa.