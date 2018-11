Marsz Niepodległości 2018. Policjanci zarobią nawet 2 tysiące złotych za zabezpieczenie marszu w Warszawie

Do niedawna trwał ogólnopolski protest policji, który wymusił na kierownictwie dodatkowe działania. We wtorek 6 listopada Komendant Główny Policji wysłał list do jednostek w całym kraju, w którym poinformował, że funkcjonariuszy, którzy przyjdą do pracy 11 listopada czeka specjalna premia - 1000 zł. Teraz stawka za pracę przy zabezpieczeniu Marszu Niepodległości podwoiła się.

Zobacz też: Państwowy marsz niepodległości niezabezpieczony? Służby nie wiedzą czy mają go ochraniać

Pierwszy tysiąc policjanci mają dostać, jeśli w ogóle w święto niepodległości stawią do służby. Drugi – jeśli znajdą się na liście wyróżnionych przez szefa komendy stołecznej. Komenda stołeczna przekonuje, że nowe wyróżnienie nie ma nic wspólnego z mobilizowaniem policjantów, by pracowali 11 listopada, a tego typu nagrody są przyznawane od lat i nie są niczym wyjątkowym. O przyznaniu decydują przełożeni, analizując dokonania swoich podwładnych od początku roku.