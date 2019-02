Marsz Niepodległości 2018. Relacja na żywo, trasa. Zdjęcia z marszu

Marsz Niepodległości 2018: relacja na żywo

Podsumowanie: W marszu "Dla Ciebie Polsko", który był hybrydą Marszu Niepodległości i Marszu pod patronatem Prezydenta RP wzięło udział ok. 200 tys. osób (dane MSWiA). De facto pochód podzielono na pół. W pierwszej części szło wojsko oraz politycy - z Andrzejem Dudą na czele. Następnie po kilkusetmetrowej przerwie rozpoczął się pochód środowisk narodowych pod hasłem "Bóg, Honor, Ojczyzna". Za nimi maszerowali mieszkańcy Warszawy i okolicznych miast. Ostatnie osoby wystartowały ok. godz. 17:30. Jak donosi nasz reporter, osoby czekające przy rondzie Dmowskiego były niezadowolone z takiego przebiegu sytuacji.

16:00 W grupie są też środowiska narodowe z Włoch. Słychać huk petard. W części Marszu Niepodległości (z tyłu) widać gruby kibiców z całej Polski z symbolami klubowymi. - I am a patriot, not a facist - hasło wypisane markerem na fladze polski trzymanej przez uczestnika marszu - donosi nasz reporter. - Tymczasem meldują się przedstawiciele Solidarności - ich flagi również powiewają wśród flag biało czerwonych - dodaje.

16:18 Według wstępnych szacunków MSWiA w marszu bierze udział ok. 200 tys. osób. To największa manifestacja w ostatnich latach. - Kordon wojska i policji ochrania garstkę ludzi zgromadzonych pod flaga „Konstytucja” - donosi nasz reporter. Grupa znajduje się na wysokości ul. Smolnej.

16:50 "W dzisiejszym marszu uczestniczy szereg osób ochranianych m.in. prezydent, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu. Są to osoby chronione przez Służbę Ochrony Państwa, nadzorowaną przez MSWiA. W związku z tym – kierując się względami bezpieczeństwa – szef MSWiA Joachim Brudziński podjął decyzję, aby utworzyć tzw. bufor bezpieczeństwa, wydzielający strefę, w której przebywają osoby ustawowo chronione przez SOP" - przekazało nam MSWiA.

17:00 Polityków nie ma już w marszu. Tymczasem dopiero teraz ostatni uczestnicy opuścili rondo Dmowskiego. Przypomnijmy, w wydarzeniu - zdaniem MSWiA - bierze udział ok. 200 tys. osób.

19:00 Marsz przebiegł spokojnie - donosi MSWiA. "ABW wspólnie z Policją zatrzymała jak dotąd około 100 osób, które w ramach działań operacyjnych zostały zidentyfikowane jako zagrażające bezpieczeństwu uroczystości" - poinformowało ministerstwo. Zostały one zatrzymane jeszcze przed rozpoczęciem marszu. Służby uniemożliwiły również rozpoczęcie koncertu skrajnie prawicowych zespołów muzycznych, który miał odbyć się w Warszawie.

13:00 Uczestnicy zaczynają się zbierać przy Rondzie Dmowskiego. Punktualnie o godz. 14 do zebranych uczestników Marszu Niepodległości przemówi Robert Bąkiewicz - szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

13:30 - Handel przy Rodzie Dmowskiego kwitnie - donosi nasz reporter. Coraz więcej osób zbiera się, by wspólnie rozpocząć marsz. Przypomnijmy - początek o godz. 14. Pochód wystartuje chwilę po godz. 15, po przemowie Andrzeja Dudy. "Sialalalala, Wszechpolacy" - słychać coraz głośniej w centrum Warszawy.

14:55 Tłumy zgromadzone pod DH Smyk skandują: "Bóg, Honor, Ojczyzna". Dostęp do budynku i okolic jest obstawiony przez wojsko i żandarmerię. Na razie zablokowany jest dostęp bliżej czoła marszu.

15:05 - Idźmy razem. Niech to będzie wspólny marsz, marsz dla każdego. Na którym każdy dobre się czuje. Niech żyje Polska, wolna suwerenna Rzeczpospolita - mówi Andrzej Duda, który otwiera zgromadzenie . - Proszę Państwa, nasz wspólny marsz rozpoczniemy od odśpiewana hymnu - dodaje Prezydent.

Cała trasa liczy około trzy kilometry. Przejście przez centrum Warszawy jest zazwyczaj bardzo wolne. Marsz zatrzymuje się w kilku miejscach, wyciąga transparenty i flagi. Uczestnicy będą maszerować do godziny 18.45. Wtedy wszyscy zainteresowani zbiorą się na błoniach po Stadionu Narodowego. Tam o 19 rozpocznie się koncert. Wystąpią:

9:50 Przy Alejach Jerozolimskich stanęło wojsko. Pojawiły się rosomaki, quady i wyrzutnie rakiet. To przygotowania do obchodów 11 listopada. Na czele biało-czerwonego pochodu Marszu Niepodległości stanie wojsko.

Marsz Niepodległości 2018: relacja, zdjęcia

W tym artykule będziemy relacjonować tegoroczny marsz. Pojawią się tutaj zdjęcia, wideo oraz wszystkie informacje dotyczące samego przemarszu.

Marsz Niepodległości 2018: utrudnienia

Ratusz podał szczegóły dotyczące utrudnień 11 listopada 2018 roku. Szczegółowo piszemy o nich tutaj. W ciągu dnia zamknięte będą okolice Placu Piłsudskiego (gdzie odbywać się będą oficjalne uroczystości z udziałem Prezydenta RP). Nie przejedziemy również Al. Jerozolimskimi (od Ronda Dmowskiego do Stadionu Narodowego). Poza tym utrudniony będzie przejazd na trasie innych marszów (Plac Unii Lubelskiej - Marszałkowska) oraz na trasie biegu (Jana Pawła - Chałubińskiego - Al. Niepodległości). Możliwe są również utrudnienia w innych rejonach Warszawy. Miasto będzie informowało o nich na bieżąco.

Święto 11 listopada to dzień wolny od pracy, ale nie oznacza to, że wszystkie miejsca będą zamknięte.