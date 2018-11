Marsz Niepodległości 2018 zakazany! Taką decyzję podjęła prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz [WIDEO]

- Zakazałam Marszu Niepodległości, decyzję podpisałam osobiście. Konsultowałam ją z prezydentem elektem Rafałem Trzaskowskim - przyznała w środę popołudniu Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Jako główny powód decyzji prezydent wymieniła m.in. bezpieczeństwo. - Przy obecnych kłopotach policji trudno uwierzyć, że uda się jej zapewnić bezpieczeństwo - oceniła. Mówiła też o historii „zarówno Polski, a w szczególności Warszawy”. - Warszawa dość już wycierpiała przez agresywny nacjonalizm - stwierdziła. Jednym z argumentów były też kwestie prawne. - W czerwcu skierowałam pismo do ministra (spraw wewnętrznych i administracji) Joachima Brudzińskiego w sprawie wspólnego zabezpieczania uroczystości organizowanych w Warszawie 11 listopada. Pismo to zostało kompletnie zignorowane, nie odezwał się do mnie minister - mówiła Gronkiewicz-Waltz.