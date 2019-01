Marsz Niepodległości 2018. Znamy oficjalne hasło przemarszu

Przemarsz organizowany w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak co roku będzie towarzyszyć mu hasło przewodnie, które w tym roku brzmi “Bóg, honor i ojczyzna”. – To hasło, które wszyscy dobrze znamy, jest kwintesencją drogi do odzyskania niepodległości. Jest kwintesencją Marszu Niepodległości – tłumaczył podczas konferencji prasowej, Robert Bąkiewicz, organizator przemarszu ulicami stolicy.

Organizatorzy do wspólnego świętowania zaprosili także prezydenta RP, Andrzeja Dudę. Głowa państwa w ubiegłych latach uczestniczyła w alternatywnych, oficjalnych obchodach święta 11 listopada. Co roku skupiają one wybrane środowiska. Bąkiewicz zaapelował do władz, aby Marsz Równości również stał się częścią oficjalnych obchodów. - jako środowiska narodowe chcemy wyraźnie pokazać, że zależy nam na tej wspólnocie. Chcemy jednocześnie zaapelować o maszerowanie pod biało-czerwonymi flagami. Te barwy powinny łączyć nas wszystkich – powiedział na konferencji prasowej.

Swój udział w pochodzie zapowiedziały także… środowiska LGBT. “Tęczowa ekipa na Marszu Niepodległości” to inicjatywa, której celem jest pokazanie, że obchody 11 listopada mogą łączyć wszystkich polaków, bez względu na wyznawane wartości. - Chcemy w tym roku utworzyć „Tęczowy blok” i iść w Marszu Niepodległości. Dlaczego tam? Bo to największe i zdaje się już trwale wyryte obchody tego dnia w Polskiej rzeczywistości - informują organizatorzy.