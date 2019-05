Marsz Suwerenności 2019, Warszawa. Antyunijna manifestacja przeszła ulicami stolicy [ZDJĘCIA]

Uczestnicy Marszu Suwerenności wyruszyli o godz. 13:30 spod Placu Zamkowego. Następnie przeszli Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem i ul. Świętokrzyską do skrzyżowania z ul. Jasną. Tam pod Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej odbyła się pikieta z przemówieniami liderów Konfederacji. Antyunijną manifestację zorganizowała Młodzież Wszechpolska, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy.

- 1 maja to dzień, który nie niesie ze sobą dobrych skojarzeń. Komunistyczne święto wraz z organizowanymi przez lata pochodami pierwszomajowymi oraz wejście Polski do eurokołchozu, to dwa wydarzenia, które źle zapisały się na kartach naszej historii. My zamierzamy to zmienić - powiedzieli organizatorzy.