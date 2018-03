Martyna Wojciechowska jest pierwszą polką, która otrzymała lalkę barbie z własną podobizną. Shero to seria lalek, która została wyprodukowana z okazji dnia kobiet.

Pochodząca z Warszawy Martyna Wojciechowska jest pierwszą Polką, która znalazła się w gronie Shero - kobiet, które zainspirowały firmę Mantell do stworzenia dedykowanej serii lalek. Ich nazwa pochodzi od połączenia słów “she” (ona) i “hero” (bohater).- Taki tytuł otrzymałam dziś od firmy Mattel, za inspirowanie Kobiet i Dziewczynek w Polsce i na świecie do tego, by odważyły się marzyć i spełniać swoje marzenia - napisała podróżniczka na Facebooku.Seria ma pokazywać kobiety, które łamiąc stereotypy inspirują do działania. Lalki Barbie z własną podobnizną otrzymały do tej pory: Ibtihaj Muhammad, Misty Copeland, Ava DuVernay, Eva Chen czy Ashley Graham.