Marynarska będzie gotowa do końca roku. W końcu rozładuje korki w „Mordorze”?

Remont warty prawie 50 milionów złotych ciągnie się od połowy 2016 roku. Od dwóch lat kierowcy przejeżdżający przez największe w Warszawie zagłębie biurowe tkwią w korkach. Inwestycja, która ma udrożnić ruch w tym rejonie, trwa dużej niż zakładano. Z wykonawcą – firmą Intercor – podpisano aneks do umowy na mocy którego prace mają zakończyć się z końcem maja 2019 roku. Przypomnijmy, pierwotnie szeroką Marynarską mieliśmy jechać we wrześniu tego roku.

- Zarówno jezdnia południowa, jak i wiadukt w ciągu ulicy Postępu, będą gotowa pod koniec roku – obiecuje Małgorzata Gajewska ze ZMID-u, który jest inwestorem przebudowy Marynarskiej. Przez kolejne miesiące budowlańcy będą zasadzić zieleń, kończyć chodniki, ścieżki rowerowe i ekrany akustyczne. Zatem, z punktu widzenia kierowców, od początku przyszłego roku przejazd przez tzw. „Mordor” ma być przyjemniejszy.

Marynarska: jak się zmieni?

Pomysł przebudowy Marynarskiej pojawił się wraz z budową drogi S79 i obwodnicy Warszawy. Ruch do zagłębia biurowego kumulował się na wąskiej ulicy. Z tego powodu zdecydowano się poszerzyć drogę do trzech pasów w każdą stronę. Wyremontowano również tory tramwajowe (tramwaje wróciły na trasę do pętli PKP Służewiec we wrześniu).

Na koniec roku gotowy będzie również przejazd nad Marynarską. Wiadukt będzie przedłużeniem ulicy Postępu, co oznacza, że – w końcu – można będzie przejechać do drugiej części zagłębia biurowego bez stania na światłach. Piesi także zyskają nową kładkę – nad ul. Wynalazek. Remontowane są również chodniki oraz ścieżka rowerowa. Wzdłuż drogi ustawione zostaną ekrany akustyczne i nasadzona zieleń.