Marynarska. Otwarcie drogi w czwartek wieczorem. Wykonawca zapłaci milionowe kary

Marynarska. Otwarcie drogi w czwartek wieczorem

Południowa jezdnia ulicy Marynarskiej zostanie otwarta w czwartek 18 kwietnia po godzinie 22. Kierowcy będą mogli korzystać z trzech szerokich pasów ruchu w każdą stronę. Marynarska ma tylko 800-metrów, ale do tej pory była wąskim gardłem zagłębia biurowego.

"Po uruchomieniu południowej jezdni ul. Marynarskiej nie zmieni się obecna lokalizacja przejść dla pieszych. Otwarty zostanie wyjazd z ul. Wynalazek na ul. Marynarską oraz skręt w ul. Wynalazek z ul. Marynarskiej od strony trasy ekspresowej. Uruchomione zostaną też dwa przystanki autobusowe wybudowane przy jezdni południowej. Swoją trasę zmienią autobusy linii 402, której pojadą ulicami: Marynarska – Wynalazek – Cybernetyki i zawrócą na rondzie A. Żabczyńskiego" - podaje ratusz.

800-metrowy odcinek drogi był remontowany od 2016 roku. Wykonawca miał skończyć prace w zeszłe wakacje. Termin przesunięto ze względu liczne nieudokumentowane instalacje podziemne, które trzeba było przekładać. Firma Intercor odpowiedzialna za budowę podpisała aneks, według którego zobowiązała się zakończyć prace do końca 2018 roku. Z tego terminu też nie udało się wywiązać. Teraz mówi się, że całość prac - czyli dokończenie wiaduktu przy Postępu, kładki na wysokości ul. Wynalazek, a także chodniki i ścieżki rowerowe - nastąpi do końca maja.

Pięć miesięcy opóźnienia to gigantyczne kary dla wykonawcy. ZMID, który nadzoruje inwestycję od strony miasta, zapowiedział, że będzie domagał się odszkodowania. Jak udało nam się dowiedzieć, będzie to ok. 600 tys. zł kary za miesiąc zwłoki. W sumie jeśli Intercor skończy budowę z końcem maja, zapłaci ratuszowi trzy miliony złotych.