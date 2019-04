Marynarska w końcu otwarta. Droga do Mordoru nareszcie odkorkowana. Zakończył się najbardziej nieudolny remont ostatnich lat

Koniec korków w Mordorze?

Przez trzy lata dojazd do Mordoru był koszmarem tysięcy pracujących tam ludzi. W godzinach szczytu ruch paraliżował całą okolicę, a do zagłębia biurowego nie dało się dojechać. Stała m.in. ulica Cybernetyki, Postępu, Rzymowskiego, a także drogi prowadzące do nich. Teraz ma to się zmienić. Efekty były widoczne już dzisiaj. Droga do Mordoru była przejezdna i wolna od korków. Jednak to jeszcze nie koniec utrudnień na Marynarskiej. - Po udostępnieniu do ruchu drugiej nitki drogi będzie możliwe dokończenie prac na jezdni północnej. Po Wielkanocy nastąpią czasowe wyłączenia jednego z trzech pasów tej jezdni, a w maju ułożona zostanie na niej ostatnia warstwa nawierzchni - informuje miasto.