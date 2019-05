Marynarska znów zwężona. Było otwarcie, a teraz wylewana jest ostatnia warstwa jezdni. Będą korki?

Krystian Dobuszyński

Marynarska została otwarta przed Wielkanocą. Teraz znów zostanie zwężona. Do tej pory nie udało się zakończyć wszystkich prac przy głównej drodze zagłębia biurowego na Mokotowie. Kolejny termin podawany przez drogowców to koniec maja. Na razie musimy przyzwyczaić się do utrudnień.