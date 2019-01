Marzysz o własnej gastronomii? Sprawdź jakie wyposażenie gastronomiczne będzie niezbędne

Duży sprzęt gastronomiczny

Praktycznie każda działalność gastronomiczna wymaga obecności podstawowego, ale też dużego sprzętu. Podstawowym wyposażeniem kuchni są oczywiście urządzenia do obróbki termicznej, urządzenia chłodnicze i stoły oraz regały robocze. Do urządzeń do obróbki termicznej, które powinny znaleźć się w lokalu gastronomicznym należy przede wszystkim kuchnia gazowa lub kuchnia elektryczna oraz piekarniki.

Koszt takich urządzeń zależy przede wszystkim od ich wielkości. Na przykład 4 palnikowa kuchnia gazowa to już koszt około 7 tysięcy złotych. Taka w zupełności wystarczy do małego lokalu gastronomicznego, lecz przy większej restauracji czy domu weselnym może być potrzebne nawet i 10-palnikowa kuchenka, a do tego również więcej niż jeden piekarnik.

Obecnie w zgodzie ze zdrowymi trendami żywieniowymi, a także różnorodnością potraw, jakie mogą serwować lokale gastronomiczne, idealnym rozwiązaniem jest zakup pieców konwecyjno-parowych. Urządzenia te oferują gastronomii bardzo szeroki zakres możliwości. Mogą często z powodzeniem zastąpić kuchnię gazową czy elektryczną, zwykły piekarnik, rożen czy grilla. Oferują gotowanie, gotowanie na parze, pieczenie, pieczenie z parą. Większość modeli posiada bardzo zaawansowane funkcje, sondę z temperaturą, samoczyszczenie i wiele innych. W takim piecu można upiec chleb, ugotować jajka na pożądany stopień twardości, upiec każdy rodzaj mięsa oraz praktycznie poddać obróbce termicznej każdą potrawę. Piece konwekcyjno - parowe są urządzeniami bardzo ekonomicznymi.

W gastronomii niezbędne są również urządzenia chłodnicze, takie jak szafy chłodnicze, szafy mroźnicze, a także lodówki podblatowe. Wielkość i ilość tych urządzeń powinna być dostosowana do wielkości i potrzeb lokalu gastronomicznego. Duże lokale często potrzebują całych chłodni i mroźni, a wolnostojące urządzenia również nie są tylko dodatkiem.

Im większy lokal gastronomiczny, tym więcej zmywania, więc zainwestowanie w profesjonalną zmywarkę gastronomiczną to doskonałe posunięcie. Najlepiej jeśli zmywarka ma również funkcję wyparzarki.

W niektórych restauracjach i dużych lokalach gastronomicznych można coraz częściej spotkać również takie urządzenia jak schładzarki szokowe. Są to sprzęty, które pozwalają na bardzo szybkie schłodzenie dania, jak zupy, mięsa czy sosy od razu po obróbce termicznej do temperatury, z jaką można danie wstawić do lodówki. W znaczący sposób przedłuża to trwałość dań i produktów, nie pozwalając na naturalne namnażanie się bakterii w potrawach, co ma miejsce podczas powolnego studzenia się potrawy.

Jaki sprzęt do Twojej działalności?

Nie każdy sprzęt gastronomiczny nadaje się do określonej działalności. Inne zapotrzebowanie jest do restauracji, która serwuje dania orientalne, a inne sprzęty gastronomiczne będą niezbędne w domu weselnym. Na przykład bar sushi raczej powinien być wyposażony w profesjonalne urządzenie do gotowania ryżu, a w barze oferującym kebaby powinien znaleźć się specjalny do obróbki termicznej tego rodzaju mięsa grill elektryczny lub gazowy, który jednak w kuchni domu weselnego będzie całkowicie zbędnym urządzeniem.

Umiejętne zaplanowanie zakupu wyposażenia lokalu gastronomicznego pozwoli przede wszystkim na zaoszczędzenie sobie zbędnych wydatków. Oczywiście istnieją urządzenia, które doskonale wpasują się w każdy rodzaj gastronomii, jak np kuchenka mikrofalowa, frytownica, blendery, malaksery czy pakowarki próżniowe.

Drobny sprzęt i akcesoria gastronomiczne

Każda kuchnia nie ma prawa bytu bez podstawowych również drobnych akcesorii i sprzętów. Mowa oczywiście o wszelkiego rodzaju nożach, przeważnie noży nigdy za wiele, a także garnkach, patelniach, blenderach, mikserach, maszynek do mięsa, a nawet rękawicach kuchennych czy trzepaczek do jajek.

Gdzie kupić urządzenia gastronomiczne?

Na stronie sklepu znajdziemy liczne promocje oraz zakładkę Outlet, gdzie można znaleźć w atrakcyjnych cenach używany sprzęt gastronomiczny. Sklep posiada również w swojej ofercie produkty specjalnie sprowadzane z zagranicy. Jest to więc idealne miejsce, by w pełni wyposażyć swój lokal gastronomiczny, bez konieczności szukania nawet drobnych artykułów w innych miejscach.