W środę (16 maja) funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji zatrzymali Jarosława S. (ps. Masa), Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz naczelnika łódzkiej delegatury Urzędu Celno-Skarbowego

Zatrzymani: Masa, jego syn, szef kryminalnych i naczelnik skarbówki

Zarzuty wyłudzeń, czynów korupcyjnych i przekroczenia uprawnień

Przeszukania i zabezpieczone dowody

Koniec Masy - świadka koronnego

W środę ( 16 maja ) wczesnym rankiem funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji zatrzymali 57-letniego Jarosława S. ps. Masa. (Prokuratura podaje, że zatrzymany to: Jarosław Ł. - z naszych informacji wynika, że "Masa" łącznie używał trzech nazwisk, stąd ta rozbieżność") Mężczyzna, który od wielu lat pozostawał poza zasięgiem prokuratorskich zarzutów i otoczony był przywilejami świadka koronnego, został zatrzymany w miejscu zamieszkania w Łodzi.- To duży sukces Biura Spraw Wewnętrznych. Długo czekaliśmy na tę chwilę, bo wiedzieliśmy, że nie jest to w dalszym ciągu uczciwy człowiek i ma dużo za paznokciami - mówi insp. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji w Łodzi.Wraz z "Masą" zatrzymany został jego syn. Co ciekawe, do sprawy zatrzymano również dwóch wysokich rangą funkcjonariuszy. Jednym z nich jest naczelnik z Krajowej Administracji Skarbowej, a drugim Naczelnik Wywiadu Kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.- Czekamy na informacje z Prokuratury Krajowej. Gdy tylko dotrą one do KWP w Łodzi, komendant będzie podejmował decyzje adekwatne do sytuacji - mówi nadkom. Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.Zatrzymani mężczyźni dowiezieni zostali do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Lublinie, która prowadzi śledztwo w sprawie. Z naszych informacji wynika, że Masa i jego syn mają usłyszeć zarzuty wyłudzania kredytów i pożyczek.Masa miał też oferować łapówki naczelnikowi wywiadu kryminalnego w zamian za załatwienie pracy w policji dla znajomych świadka koronnego.Funkcjonariusze KAS i KWP usłyszą również zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.- Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie prowadził od września 2015 roku wielowątkowe postępowanie dotyczące szeregu czynów zabronionych, w tym wymuszeń rozbójniczych i oszustw popełnianych na terenie całego kraju przez osoby biorące udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Z postępowania tego 22 listopada 2017 roku wyłączone zostały materiały dotyczące oszustw dokonanych przez ustalonych sprawców, wręczenia i przyjmowania korzyści majątkowych przez funkcjonariuszy publicznych oraz składania przed organami procesowymi fałszywych zeznań - mówi prokurator Ewa Bielik, rzecznik Prokuratury Krajowej.Po zatrzymaniu sześciu osób podejrzewanych dokonano szeregu przeszukań na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego i opolskiego. Sprawdzono nie tylko miejsca zamieszkania ale i miejsca pobytu podejrzanych osób. pPrzeszukano również siedziby firm prowadzonych przez podejrzanych oraz ich miejsca pracy pracy.Jeżeli zarzuty zostaną podtrzymane przez prokuraturę, Masa może stracić status świadka koronnego. W tej sytuacji wielce prawdopodobne jest, że wiele spraw sądowych, w których zeznawał jako świadek, będzie mogło zostać wznowionych, gdyż zeznania Jarosława S. przestaną być wiarygodne i łatwo je będzie podważyć.