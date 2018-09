Masaż balijski, lomi lomi czy może gorącymi bryłami soli himalajskiej?

Super Prezenty oferują najnowszy zestaw Super Przyjemności zawierający do wyboru aż 28 różnych zabiegów spa, m.in. różnorodne rodzaje masaży, od egzotycznych po tradycyjne, które działają kojąco na spięte mięśnie. Dodatkowo w ofercie dostępne są również zabiegi pielęgnujące dla stóp oraz rąk, by każda z Pań mogła zadbać o piękne paznokcie, a także oczyszczające i odmładzające twarz.

- Każda z pań uwielbia masaże, dlatego zamiast tradycyjnego prezentu w postaci rzeczy, którą odłoży do szuflady, warto postawić na przyjemność i przeżycie relaksującej przygody. Zestaw Super Przyjemności, który stworzyliśmy, jest idealnym prezentem niezależnie od okazji i wieku obdarowywanej, ponieważ błogie odprężenie jest tym, o czym marzy każda z nas i zawsze doceni taki prezent. Warto postawić na niesamowite wspomnienia i doświadczenia, zamiast rzeczy – mówi Agnieszka Wrońska, marketing manager Super Prezentów.

Masaż gorącymi bryłami soli himalajskiej czy kokosowy relaks?

Zestaw Super Przyjemności to idealny prezent dla wielbicieli wypoczynku. Wybór odpowiedniego masażu z zestawu będzie trudny, ale warty każdej minuty. Rytuał balijski jest połączeniem elementów akupresury, refleksoterapii i aromaterapii. Natomiast podczas masażu solnego jesteśmy masowani gorącymi bryłami soli himalajskiej, która posiada właściwości peelingujące, oczyszczające oraz detoksykujące. W zależności od wybranego zabiegu nasze mięśnie zostaną uwolnione od bólu, odprężone, skóra natomiast zostanie oczyszczona i piękniejsza. Efekt – redukcja stresu i uspokojenie całego organizmu.

Odprężenia i pielęgnacji potrzebują również nasze stopy, dlatego idealnym zabiegiem spełniającym oba warunki będzie Fish Spa. Podczas zabiegu rybki Garra Rufa usuwają martwy naskórek pozostawiając jednocześnie leczniczy enzym, który dobroczynnie wpływa na kondycję skóry. Jest to zabieg w pełni bezpieczny, ponieważ rybki wykorzystują swoje ssące pyszczki do usunięcia naskórka, co oprócz pielęgnacji poprawia również funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Cały peeling wpływa pozytywnie nie tylko na nasze stopy, ale także poprawia samopoczucie i redukuje zmęczenie. Natomiast Panie preferujące klasyczną pielęgnację znajdą w ofercie klasyczny manicure czy pedicure, który spełni wszelkie oczekiwania.