Maski antysmogowe nie chronią nas przed zanieczyszczeniami. Porażające wyniki kontroli UOKiK

Maski antysmogowe - najnowszy hit czy jednak kit?

Smog coraz bardziej daje nam się wszystkim we znaki. I choć władze obiecują zająć się tym problem wygląda na to, że póki co sami musimy się o siebie zatroszczyć. Jak przekonują specjaliści dobrym rozwiązaniem na zanieczyszczone powietrze są maski antysmogowe. Wciąż jednak nie wsz...