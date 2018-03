Prokuratura bada sprawę czy na polski rynek trafiło aż 10 ton masła skażonego bakterią E.coli. Jak podają "Wiadomości Wrzesińskie" skażone masło miało pochodzić ze Spółdzielni Mleczarskiej Września.

"Wiadomości Wrzesińskie" podały informację, iż Spółdzielnia Mleczarska Września wypuściła do sklepów 10 ton masła skażonego bakterią E. coli.Jak donoszą media, prezes Spółdzielni Mleczarskiej wiedział o tym, że 10 ton masła nie nadaje się do spożycia, gdyż wykryto w nim bakterie E coli. Pomimo tej wiedzy, miał nakazać sprzedaż towaru, co może skutkować tym, że na półkach, w naszych sklepach, znajduje się skażone masło Wszystkie te informacje są na razie doniesieniami. Sprawę bada prokuratura. Nie stwierdzono więc, czy te informacje są prawdziwe, czy też nie.Prezes Spółdzielni Mleczarskiej we Wrześni, Dariusz Goliński, zapewniał, że informacje o zakażeniu są nieprawdziwe, a rozprzestrzeniająca je kobieta czyni tak z powodu utraty pracy w zakładzie.