Masz w domu książki, których nie czytasz? Teraz przekażesz je innym zupełnie ZA DARMO!

Każdy z nas trzyma na półkach książki, których nie czyta od lat, albo takie, które otrzymaliśmy w prezencie, ale nie są w naszym guście. A może macie pozycje przeczytane od deski do deski i więcej nie będziecie do nich zaglądać? Teraz możecie tym książkom dać drugie życie. I to zupełnie za darmo, bez wychodzenia z domu.

Wystarczy wejść na stronę www.poczytajmi.pl i zamówić kuriera lub darmowe nadania paczki w paczkomacie InPost. Przekazując literaturę, wspierasz czytelnictwo w Polsce.

- Nie masz czasu szukać czytelni, która zechce przygarnąć od Ciebie literaturę? A może Twoja biblioteka nie chcę ich od Ciebie przyjąć? Nie chcesz lub nie możesz dźwigać ciężkich paczek z książkami? Zrobimy to wszystko za Ciebie – czytamy na stronie akcji.

Przekazane książki są segregowane i wysyłane do konkretnych czytelni. Wspierane są zarówno małe biblioteki wiejskie, jak i ogromne biblioteki miejskie. Literatura wysyłana jest także do szkół, domów dziecka i bibliotek w szpitalach.