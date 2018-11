Materiały dekoracyjne - jak je idealnie wybrać?

Materiały dekoracyjne w aranżacji wnętrz

Możliwości wykorzystania tkanin we wnętrzach są bardzo szerokie. Na przestrzeni wieków niewiele zmieniło się w dziedzinie tworzenia tekstylnych dekoracji. Poza ściennymi okładzinami z tkanin, które dominowały jeszcze na początku XX wieku w aranżacjach wnętrz wciąż pojawiają się zasłony, lambrekiny, zazdrostki, poduszki, narzuty, abażury, meble tapicerowane, a także dywaniki i tekstylne dekoracje ścienne. Ciekawostką jest fakt, że wiele takich elementów powraca do łask po latach zapomnienia. Do takich zaliczają się chociażby lambrekiny okienne, a jednym z nowszych trendów jest też zastępowanie tkaniną klasycznych tapet.

Tekstylia, jakie obecnie oferują producenci z Warszawy i innych regionów kraju to również znacznie więcej możliwości aranżacyjnych. Wyróżniają je bardziej urozmaicone wzornictwo oraz wyższa jakość i różnorodność gatunkowa tkanin. To z kolei pozwala na aranżowanie wnętrz w dowolnym stylu, od nowoczesnego, przez glamour, eco, rustykalny, prowansalski po wystrój kolonialny, włoski czy skandynawski. Do każdego z nich możesz dobrać odpowiednie tkaniny dekoracyjne.