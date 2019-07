Matka Boska z grzybami halucynogennymi obraża uczucia religijne? Jest interpelacja

Instalacja nawiązuje do tradycji stawiania kapliczek z Matką Boską na podwórkach praskich kamienic. Przenosząc postać Maryi w przestrzeń ulicy, artystka nawiązuje do idei Otwartej Ząbkowskiej. Kolor czarny i węgiel symbolizuje pogorzelisko po pożarze, który dotknął autorkę instalacji – Może kojarzyć się z Matką Boską pogorzelców, bo to też się wiąże z historią Moniki, która kilka lat temu straciła w pożarze swój dom, cały dobytek. I stąd te elementy jak węgiel, zapalniczka, bo to jak najbardziej Monice kojarzy się z tym traumatycznym wydarzeniem. Trochę jest też autoterapią – tłumaczył w Gazecie Wyborczej kurator wystawy Szymon Gotowski. - A mnie się to nie podoba. Jest to profanacja. Jakoś inne kraje bardzo dbają o religię a my.... brak słów — komentuje jednak z mieszkanek.