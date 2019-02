MAX Premium Burgers Warszawa. Szwedzka sieć nareszcie w stolicy. To wielki konkurent dla McDonald's! Znamy miejsce i datę otwarcia

Długo wyczekiwana restauracja MAX Premium Burgers w Warszawie otworzy się jeszcze w tym roku, a nawet w tym miesiącu. Debiut szwedzkiego lidera gastronomii na warszawskim rynku zaplanowano na 30 listopada 2018 roku.

Jesteśmy pewni, że nasze burgery przypadną do gustu nawet najbardziej wymagającym podniebieniom Warszawiaków. W stolicy Polski trwa nieustanna moda na skandynawski styl życia – to, co my Szwedzi nazywamy „Lagom”. MAX idealnie wpisuje się w tę konwencję. Jesteśmy wierni naszej szwedzkiej naturze już od 50 lat, równocześnie idąc z duchem czasów. Jeśli chodzi zaś o Świętochłowice i mieszkańców Śląska – oni kochają pyszne jedzenie, zupełnie jak my, dlatego jesteśmy przekonani, że spełnimy ich oczekiwania doznania dobrego smaku – komentuje Richard Bergfors, CEO MAX Premium Burger