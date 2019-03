Mein Kampf, Teatr Powszechny w Warszawie. Idee Adolfa Hitlera w XXI wieku [ZDJĘCIA]

Do jakiego stopnia aktualne są postulaty i idee zapisane przed ponad dziewięćdziesięciu laty? Czy tragiczna historia II wojny światowej mogłaby się powtórzyć? Na te pytania próbuje odpowiedzieć reżyser, Jakub Skrzywanek w swoim najnowszym spektaklu "Mein Kampf". Na deskach Teatru Powszechnego zobaczymy aktorów:

Mamadou Goo Ba,

Klara Bielawka,

Aleksandra Bożek,

Arkadiusz Brykalski,

Natalia Łągiewczyk,

Oskar Stoczyński.

Skąd pomysł na zmierzenie się z tak trudnym tematem? - Dzisiejszy język, zwłaszcza ten, z którym mamy do czynienia w Internecie jest coraz bardziej radykalny. Jesteśmy w nim coraz odważniejsi, a co najważniejsze coraz bardziej akceptujemy nienawiść. Stąd właśnie pojawiła się chęć przeanalizowania języka przedwojnia, stąd pomysł na wykorzystanie książki Adolfa Hitlera - mówi Jakub Skrzywanek i dodaje:

Zaskoczyło mnie to, jak łatwo ten tekst pozyskać. Wystarczy wpisać w przeglądarkę internetową "Mein Kampf w języku polskim". Zajęło mi to 0,35 sekundy. Szokiem było dla mnie to, na ilu stronach internetowych, często pod fasadą stron edukacyjnych czy stron historycznych, teksty nazistowskie są tłumaczone i ściągane. W bardzo dużej ilości.

"Mein Kampf" współcześnie

Przygotowując się do wystawienia spektaklu, Skrzywanek wielokrotnie czytał i analizował manifest Hitlera. Jak podkreśla - ten tekst nie jest tym, na co wygląda. Tak naprawdę wcale go nie znamy. - Stwierdziliśmy więc, że dobrze będzie przeczytać go wspólnie z publicznością i nad nim podebatować. Czy już posługujemy się językiem przywódcy III Rzeszy? Wiele podobnych słów słyszymy dzisiaj w mediach, w debacie publicznej - mówi Skrzywanek.

Zobaczcie też: