Mennica Legacy Tower. Wieżowiec, miejski plac i odtworzona ulica Waliców

Co ciekawe, wewnątrz, w lukach między panelami znalazły się niewielkie otwierane okna. To rzadkość w biurowcach tego typu. Jak tłumaczą przedstawiciele inwestora, to pierwsze tego typu okna w Europie. Odbijają mniej światła, a zarazem nie oślepiają pracowników. Między innymi dzięki temu rozwiązaniu Mennica Legacy Tower otrzymała prestiżowy ekologiczny certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding. To pierwsze tego typu wyróżnienie wśród warszawskich biurowców. Drugim drapaczem chmur z takim tytułem będzie Varso.