Mercure Warszawa. Przepołowiona kultowa „Syrena 100” w Grand Hotelu. Socrealistyczny budynek wraca do korzeni [ZDJĘCIA]

Grand Hotel, należący pierwotnie do sieci Orbis, powstawał w latach 1954-1957. Zaprojektowali go, w socrealistycznym duchu, dwaj architekci – Stanisław Bieńkuński i Stanisław Rychłowski. Grand miał trzy gwiazdki (dziś cztery), 416 pokoi (obecnie 299) i luksus nieznany w chłodnej, socjalistycznej Polsce. Podobno największą atrakcją była kawiarnia Olimp znajdująca się na ostatnim, 11 piętrze budynku wyrastającego ponad dachy rządowej dzielnicy.

Modernizacja hotelu

Grand Hotel, już po upadku socjalizmu, zmienił właściciela i stał się Mercure Warszawa Grand. Właśnie zakończył się drugi poważny remont wnętrz (pierwszy miał miejsce w latach 2007-2009, gdy hotel otrzymał czwartą gwiazdkę). W lobby centralne miejsce zajął przepołowiony samochód „Syrena 100”. Wystrój nawiązujący do lat 50. to pomysł zespołu projektantów z Łodzi z pracowni EC-5.

Hotel wraca do korzeni, czyli do roku 1957. Głównie za sprawą przepołowionej „Syrenki”, ale także ze względu na plakaty, zdjęcia i grafiki nawiązujące do tamtych czasów, które znajdziemy na ścianach. Poza tym jedna z sal konferencyjnych nosi nazwę „Olimp”, nawiązując nie tylko do dawnej kawiarni, ale także Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który do 2004 roku miał swoje biura w budynku hotelu.