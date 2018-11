Męskie ubrania, które możesz wykorzystać w swojej szafie!

Męska koszula

Podobno nie ma seksowniejszego widoku, niż kobieta nosząca koszulę swojego mężczyzny. Rzeczywiście, panie noszące męskie koszule mogą wyglądać swobodnie i uwodzicielsko zarazem. Nie należy się przy tym martwić zbyt dużym rozmiarem. Wystarczy podwinąć rękawy, a dół koszuli zawiązać w luźny supeł. Do luźnej góry warto dobrać dopasowaną minispódniczkę albo spodnie o wąskich nogawkach. Aby stylizacja stała się jeszcze bardziej kobieca, można uzupełnić ją elegancką kopertówką na łańcuszku, sandałami na obcasie, słomkową fedorą, dużymi okularami przeciwsłonecznymi i połyskującą biżuterią. Efekt z pewnością będzie olśniewający. Istnieje znacznie więcej sposobów na to, jak nosić męską koszulę. Ten klasyczny element garderoby ma szansę zainspirować wiele ciekawych ubiorów, dlatego warto po niego sięgnąć, gdy brakuje Ci już pomysłów i nie boisz się modowych eksperymentów.

Jeansy z szafy mężczyzny

Kolejną rzeczą, którą kobiety mogą dzielić z mężczyznami, są jeansy. Wybieraj szczuplejsze modele – będą tylko lekko za duże, więc nie zaburzą Twoich proporcji. Warto postawić na uniwersalne, wygodne spodnie boyfriendy. Promocje na black Friday dadzą Ci szansę na znalezienie najmodniejszych modeli w atrakcyjnych cenach. Zyskasz okazję do kupienia męskich ubrań, nie wydając przy tym zbyt wiele pieniędzy. Rzeczy znalezione w ramach wyprzedaży możesz dzielić ze swoim mężczyzną albo włączyć je na stałe do swojej kobiecej garderoby, ciesząc się ich praktycznością. Z czym łączyć klasyczne spodnie? Przykładowo do męskich, wytartych jeansów ubierz kobiecą bluzkę z odkrytymi ramionami, białą albo w mocnym kolorze. Do stylizacji dodaj też długie, ozdobne kolczyki i casualową shoperkę.

Męski sweter

Męskie swetry możesz nosić tak, by pasowały do kobiecego stylu. Czarne, szare, zielone, a w szczególności te w odważne wzory pozwolą wykreować elegancki, nieprzeciętny strój na co dzień lub wieczorowe wyjście ze znajomymi. W połączeniu ze spodniami uzyskasz casualowy look. Jeśli dodasz do tego jeszcze szpilki i przyciągający spojrzenia naszyjnik, stworzysz ubiór, który wyróżni Cię w tłumie i podkreśli Twoją kobiecość.

T-shirty z męskiej garderoby

Klasyczne męskie T-shirty masz szansę nosić na najróżniejsze sposoby. Zestawiaj je z jeansami, łącz z ciężką biżuterią, noś do nich dziewczęce spódniczki. Ogranicza Cię wyłącznie Twoja pomysłowość, dlatego że męskie koszulki to ubrania wyjątkowo uniwersalne i podatne na modowe eksperymenty. Wybieraj modele basic i z napisami, w zależności od tego, jaki efekt chcesz uzyskać.

Jeśli czujesz, że nie masz się w co ubrać i szukasz inspiracji, nie musisz ograniczać się do pożyczania rzeczy od mamy albo siostry. W swojej szafie możesz wykorzystać też męskie ubrania, dzięki którym stworzysz intrygujące i modne zestawy. Za sprawą koszul, swetrów, jeansów i t-shirtów pożyczonych od brata lub partnera albo znalezionych w sklepie, wykreujesz ciekawą stylizację, nie tracąc przy tym kobiecego wyglądu.