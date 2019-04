Messalka, Warszawa - restauracja z basenami. W niesamowitych wnętrzach odbyła się włoska gala z gwiazdami [ZDJĘCIA]

Twarda 28. Zabytek wśród wieżowców. Łakomy kąsek dla deweloperów. Powinien pozostać czy zostać zburzony?

Twarda 28. Ostatnia taka kamienica na Woli mówią varsavianiści. Deweloperzy mówią to samo, ale mają na myśli zupełnie co innego. Jedni i drugi chcieliby zająć się budynkiem przy rondzie ONZ. Jedni chcą go zachować i odnowić, drudzy zburzyć.