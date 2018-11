Metallica Warszawa 2019 na Stadionie Narodowym. WorldWired Tour - bilety, mapa, parkingi [ZDJĘCIA, WIDEO]

Metallica w Warszawie występowała na stadionie Narodowym w 2014 roku, a także podczas Sonisphere Festiwal 2012. Teraz fani amerykańskiej grupy heavy metalowej będą mogli usłyszeć Jamesa Hetfielda, Larsa Ulricha, Kirka Hammetta i Roberta Trujillo na żywo 21 sierpnia 2019 roku na PGE Narodowym.

Koncert odbędzie się w ramach trasy WorldWired Tour podczas której muzycy odwiedzą kilkadziesiąt miast. W Europie Metallica zagra m.in. w Niemczech, Czechach czy Austrii.

Metallica potwierdziła powrót WorldWired Tour do Wielkiej Brytanii i Europy. Tym razem ta oszałamiająca trasa potrwa od 1 maja do 25 sierpnia 2019 roku a składać się na nią będą koncerty na stadionach, w parkach, a nawet na zamku - czytamy na stronie organizatora koncertu, LiveNation.pl.

Metallica Warszawa 2019 - godzina koncertu, wejście

Wstęp na koncert od godz. 16:30, chyba że jesteście posiadaczami wyjątkowych biletów.

Metallica w Warszawie 2019 - support

Zanim gwiazdy wejdą na scenę główną, pojawią się na niej dwaj goście specjalni. Supporty Metallici to: Ghost i Bokassa.

Metallica Warszawa 2019 - mapa stadionu narodowego

Stadion Narodowyznajduje się w centrum miasta, w dzielnicy Praga-Południe. Otwarto go - po wielkiej przebudowie - 29 lutego 2012. Wtedy, reprezentacja Polski w piłce nożnej zremisowała bezbramkowo z Portugalią. Arena powstała na Euro 2012 za niecałe 2 miliardy złotych. To wielki i nowoczesny obiekt. Ze względu na ogrom stadionu warto zastanowić się jak szybko dostać się do naszego sektora.



Jak dojechać na Stadion Narodowy?

Na Stadion Narodowy można dojechać linią metra M2 (przystanek Metro Stadion Narodowy), autobusami: 125, 146, 147, 202, E-1 (przystanek Metro Stadion Narodowy), tramwajami 3, 6, 7, 22, 25, 26 (przystanek Al. Zieleniecka), autobusami 123, 125, 135, 138, 146, 147, 166, 202, 509, 517 (przystanek Al. Zieleniecka), tramwajami 7, 9, 22, 24, 25, 77 (przystanek Rondo Waszyngtona), autobusami 102, 111, 117, 123, 138, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 517, 521, w tym nocne N22, N24, N72 (przystanek Rondo Waszyngtona), autobusami 102, 502, 514 (przystanek Wybrzeże Szczecińskie), pociągami SKM S1, S2, Kolei Mazowieckich (przystanek PKP Warszawa Stadion).

Plac Stadionu Narodowego: miejsca, sektory

Kluczowa informacja, poza miejscem i sektorem, to także wejście - którym dostaniemy się na stadion. Czasem wydawać by się mogło, że szybciej trafimy tam własną drogą, jednak na bramkach będzie czekało nas niemiłe zaskoczenie. Na stadion wejdziemy tylko tym wejściem, które wydrukowane zostało na naszym bilecie.

Metallica w Warszawie - bilety, ceny biletów

Bilety w ogólnej sprzedaży dostępne były od 28 września. Dosłownie w kilka minut cały stadion narodowy został wyprzedany. Istnieje jedynie możliwość odkupienia biletu od osób, które nie będą mogły wziąć udział w wydarzeniu.

Podobnie jak w przypadku większości koncertów zespołu Metallica na trasie WorldWired, każdy zakupiony bilet łączy się z możliwością wyboru fizycznej lub digitalowej kopii dziesiątego, najnowszego albumu zespołu: „Hardwired…To Self-Destruct”. Po raz kolejny wszystkie bilety zawierają dostęp do bezpłatnego pobrania MP3 z danego koncertu, przygotowanego przez ekipę trasy „Hardwired...To Self-Destruct”. Bezpłatne pliki do pobrania z zapisem koncertu można otrzymać, skanując lub wprowadzając kod kreskowy z biletu na dany koncert na stronie LiveMetallica.com/scan.

We współpracy z CID Entertainment powraca również rozszerzona oferta, która pozwoli przeżyć wyjątkowe chwile na tej trasie. Dostępne będą trzy specjalne pakiety, zawierające bilety premium i inne udogodnienia/atrakcje, takie jak możliwość wcześniejszego wejścia na teren koncertu, zwiedzanie pamiątkowego muzeum “Memory Remains” oraz spotkanie z zespołem. Więcej informacji na temat dostępnych pakietów: CID Entertainment.

Ceny biletów wahały się od 229 zł na trybunach do 479 zł na płycie stadionu, a na miejsca VIP - od 850 zł do nawet blisko 9,3 tys. zł.

Bilety specjalne - Wherever I May Roam Black Ticket

Jak informuje organizator, wraz z planem trasy, naturalnie powrócił również Wherever I May Roam Black Ticket: jeden bilet, uprawniający do wstępu na płytę na każde show Metallica w ramach trasy koncertowej w Europie i Wielkiej Brytanii w 2019 roku. Od A(msterdamu) do Z(urychu), poprzez wszystkie pośrednie miasta, posiadacze Black Ticket muszą jedynie wybrać koncerty i zarezerwować elektronicznie bilet nie później niż na 48 godzin przed wydarzeniami. Limitowana ilość 750 Black Tickets będzie dostępna w cenie 598 Euro (więcej informacji na CID Entertainment.) Wherever I May Roam Black Tickets nie podlegają zwrotom i w przypadku ich odsprzedania, zostaną unieważnione. Każdy bilety upoważnia do wzięcia udziału w koncercie Metallica i nie upoważnia do wstępu na festiwale, koncerty promocyjne i koncerty jubileuszowe lub wydarzenia w jakichkolwiek innych datach, niż zawarte w ramach 25 miast obecnych na, ogłoszonej 24 września 2018, trasie koncertowej. Użycie Black Ticket będzie wymagało rezerwacji elektronicznej na każdy koncert, w którym posiadacz biletu zamierza wziąć udział, z minimum 48-godzinnym wyprzedzeniem. Więcej informacji na temat tego, jak korzystać z Black Ticket będzie wysyłanych drogą mailową do nabywców.

Metallica trasę po Europie rozpocznie 1 maja 2019 roku w Lizbonie. Zespół odwiedzi 25 miast w 20 państwach.

Pełna europejska trasa Metalliki w przyszłym roku:

1 maja 2019 - Lizbona, Portugalia - Estádio do Restelo

3 maja 2019 - Madryt, Hiszpania - Valdebebas

5 maja 2019 - Barcelona, Hiszpania - Estadi Olimpic Lluis Companys

8 maja 2019 - Mediolan, Włochy - San Siro Hippodrome

10 maja 2019 - Zurych, Szwajcaria - Letzigrund

12 maja 2019 - Paryż, Francja - Stade De France

8 czerwca 2019 - Dublin, Irlandia - Slane Castle

11 czerwca 2019 - Amsterdam, Holandia - Johan Cruijff Arena

13 czerwca 2019 - Kolonia, Niemcy - RheinEnergieStadion

16 czerwca 2019 - Bruksela, Belgia - Koning Boudewijnstadion

18 czerwca 2019 - Manchester, Wielka Brytania - Etihad Stadium

20 czerwca 2019 - Londyn, Wielka Brytania - Twickenham Stadium

6 lipca 2019 - Berlin, Niemcy - Olympiastadion

9 lipca 2019 - Goteborg, Szwecja - Ullevi

11 lipca 2019 - Kopenhaga, Dania - Telia Parken

13 lipca 2019 - Trondheim, Norwegia - Granasen

16 lipca 2019 - Hameenlinna, Finlandia - Kantolan Tapahtumapuisto

18 lipca 2019 - Tartu, Estonia - Raadi Airport

21 lipca 2019 - Moskwa, Rosja - Luzhniki Stadium

14 sierpnia 2019 - Bukareszt, Rumunia - Arena Nationala

16 sierpnia 2019 - Wiedeń, Austria - Ernst-Happel-Stadion

18 sierpnia 2019 - Praga, Czechy - Airport Letnany

21 sierpnia 2019 - Warszawa, Polska - PGE Narodowy

23 sierpnia 2019 - Monachium, Niemcy - Olympiastadion

25 sierpnia 2019 - Mannheim, Niemcy - Maimarktgelande

Metallica w Polsce - ciekawostki

Metallica zwyciężyła w plebiscycie polskiego oddziału Ticketmaster w kategorii - najlepszy koncert 2018 roku a także, warszawski koncert uznano za „Najbardziej oczekiwane wydarzenie 2019”. W związku z tym docenieniem zespół podziękował polskim fanom na Facebooku:

Ogromne podziękowania dla naszych fanów w Polsce za to, że zwyciężyliśmy w plebiscycie Ticket of the Year 2018 Ticketmastera. Uwielbiamy dla was grać i cieszymy się, że wy czujecie podobnie. You all rock.

Ostatni koncert Metalliki w Polsce odbył się 28 kwietnia 2018 roku w Krakowie. To podczas tego wydarzenia muzycy zaśpiewali utwór "Dżemu":