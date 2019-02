Metro będzie częściej kursowało. Więcej połączeń w godzinach szczytu

Metro w Warszawie

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, od wtorku (6 listopada) godziny szczytu w metrze zostały wydłużone. Poranne potrwają od godz. 5:48 do godz. 9:30, a popołudniowe od godz. 13:25 do godz. 19:30. O tych porach pociągi pierwszej linii metra będą kursowały co dwie minuty i 20 sekund. Poza godzinami szczytu metro wciąż będzie kursowało, w zależności od pory dnia, co 3-4 lub co 5-7 minut, a nocą co 8-9 minut.

Zagęszczenie kursów metra ma związek z przebudową ulicy Rosoła, która powoduje znaczne utrudnienia w ruchu na Ursynowie.