Metro Centrum - zamknięte wejście w stronę Kabat. Co się stało? To kolejna awaria schodów ruchomych

Nożownik w pociągu do Modlina. „Wyjął nóż i zaczął nim wymachiwać”. Co robić, gdy ktoś terroryzuje pasażerów?

red

We wtorek (8 stycznia) w pociągu Kolei Mazowieckich do Modlina doszło do niebezpiecznej sytuacji. Jak informuje nas Czytelnik, jeden z pasażerów zaczął się awanturować. W końcu chwycił za nóż. Zapytaliśmy również Koleje Mazowieckie o to niebezpieczne zdarzenie.