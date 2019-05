Metro na Bemowie. Pierwsze dni budowy koszmarem dla mieszkańców. Będą zmiany w organizacji ruchu

Budowa drugiej linii metra na Bemowie rozpoczęła się w niedzielę 12 maja. Dwa dni wcześniej rozpoczęto już prace związane z nową organizacją ruchu pomiędzy ul. Powstańców Śląskich i centrum handlowym Wola Park. Kierowcy natychmiast utknęli w korkach. Zmiany wprowadzano w weekend, kiedy do Wola Parku przyjeżdżają tysiące samochodów.

Na Bemowie powstają dwie stacje - Ulrychów oraz Bemowo. Budowa tej pierwszej wymusiła wyłączenie południowej jezdni na ul. Górczewskiej - od ślimaka zajazdowego do centrum handlowego do ul. Białowiejskiej. Północna strona Górczewskiej jest przejezdna dla komunikacji miejskiej oraz samochodów na odcinku od centrum handlowego do Powstańców Śląskich.

Mieszkańcy protestują i apelują do prezydenta

Najbardziej uciążliwa nowa organizacja ruchu jest dla mieszkańców okolic Wola Parku. Stowarzyszenie Koło Sąsiadów wystosowało do prezydenta Rafała Trzaskowskiego apel, w którym wskazuje na niedociągnięcia aktualnych szlaków komunikacyjnych.